Très honnêtement, ce maillot est l’un des plus beaux que j’ai pu porter récemment, et je pense qu’il sera sans trop de doute l’un des plus réussis (si ce n’est LE plus réussi) des maillots que l’on pourra apercevoir en Ligue 1 l’an prochain. Kappa réussit un travail remarquable sur le design, et bien évidemment la partie technique n’est pas en reste. Les matériaux utilisés, notamment le polyester 100% recyclé, témoignent de l’engagement de la marque à respecter l’environnement.

Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes de grands, très grands fans de football à la rédaction de Conso-Mag. Du moins pour certains, qui vivent cette passion au quotidien. Si notre passion du ballon rond a pris un petit coup cet été avec un Euro 2024 très moyen de la part de nos Bleus, malgré une belle demie-finale atteinte, c’est le coeur empli d’espoir et avides de nouvelles sensations que nous nous sommes d’ores et déjà tournés vers la saison à venir. 2024-2025 sera un très grand cru, ça ne fait aucun doute, et on a hâte d’y plonger.

