Towa and the Guardians of the Sacred Tree est un rogue-lite développé par le studio Brownies Inc. et édité par Bandai Namco ! Il est disponible sur Switch, PS5, Xbox et PC. Le jeu est traduit en français !

Du folklore mais un peu laborieux

Towa est une prêtresse dont le rôle est de protéger l’Arbre Sacrée. Malheureusement, le méchant Magatsu débarque pour corrompre le monde. Towa se doit de réagir ! Elle réunit alors un groupe de 8 gardiens qui seront chargés de l’aider dans son aventure. Le jeu s’inspire du folklore japonais et on retrouve donc avec plaisir un chat, une carpe Koï et autres spécimens dans notre groupe !

L’histoire va avancer au prix de séquences de dialogue pas franchement passionnantes qui seront également de la partie pour des échanges beaucoup plus secondaires. Des coupures assez longues et pas forcément très bien mises en scène qui rendent l’entrée dans le jeu un peu rude pour quelqu’un qui voudrait de l’action !

Graphiquement, le jeu s’en tire plutôt bien. Les décors sont assez jolis et les animations des héros suffisamment lisibles pour que l’action ne soit pas bordélique. De la même façon, même si les effets de sort peuvent être nombreux, l’arène de combat reste lisible et notamment les zones d’attaque des adversaires.

Towa est un jeu plutôt agréable à parcourir, mais qu’est ce qu’on y fait donc ?

Un clone d’Hadès ?

Si je vous dis rogue-lite et arène de combat, vous allez forcément penser à Hadès. Si en plus, je vous dis qu’à chaque zone vous allez pouvoir choisir entre des bénédictions ou des ressources pour améliorer vos héros ou votre partie de manière globale, vous allez crier au clone d’Hadès. Une comparaison d’autant plus d’actualité que le second épisode d’Hadès sort à une date très proche de Towa.

Cependant, Towa a quelques cartes et idées plutôt intéressantes à proposer pour affirmer son caractère !

Tout d’abord, chaque run vous demandera de créer une équipe de deux personnages parmi les gardiens ! L’un sera votre personnage principal (le Tsurugi) et pourra attaquer au corps à corps tandis que le second sera plutôt un mage type support (le Kagura) qui pourra déclencher certaines attaques. Le second sera maniable dans certaines conditions mais cette option se révèle très peu pratique en plein cœur de l’action. Vous le laisserez ainsi vivre sa vie et suivre vos mouvements avec un peu de décalage. Cela va malheureusement se traduire par certains dégâts évitables mais ce n’est pas si grave !

Un mode coop (online et offline) est disponible mais je n’ai pas pu le tester ! Chaque joueur peut ainsi manier un personnage.

Niveau gameplay, certains bonnes idées font également de Towa un challenger intéressant. Le Tsurugi aura ainsi à sa disposition deux armes avec chacun un moveset différent et des bénédictions spécifiques. Vous serez obligé d’alterner entre les deux car une jauge de solidité rendra inopérante une arme trop abîmée. Heureusement, dès que le changement d’arme est effectué, la jauge de l’autre épée est immédiatement remplie ! Seul petit soucis, c’est que le système de combat est un peu rigide et n’autorise pas forcément le cancel d’attaques. Vous devrez ainsi régulièrement finir des combos avec une arme abîmée avant de pouvoir en changer en toute sécurité !

Malgré les 8 combattants à votre disposition, vous ne noterez pas forcément de grosses différences entre eux car ils partagent une partie de leur sort et pour aller plus vite vous appliquerez probablement les mêmes améliorations à chacun ! Cela à l’avantage de pouvoir vous faire tester en sécurité n’importe quel duo, mais cet aspect aurait pu être amélioré pour plus de diversité et de renouvellement !

Conclusion

Towa and the Guardians of the Sacred Tree est un rogue-lite qui reprend une formule qui marche et arrive à l’adapter plutôt efficacement au folklore japonais. Un peu plus lent et posé que ses concurrents, c’est un jeu que j’ai pris plaisir à parcourir mais avec lequel je n’ai pas cette sensation de reviens-y qui fait la marque des très grands rogue-lite !