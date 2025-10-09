Ceux qui me connaissent le savent : je suis un énorme passionné de jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. Parmi certaines figures emblématiques du JV se trouve notamment Pac-Man, la petite boule jaune, qui a accompagné nombre de générations de joueurs. Pour fêter les 45 ans de la licence, Pac-Man quitte les écrans et s’invite du côté des jeux de société, pour une collab’ avec Quoridor. Et quand deux grands classiques se rencontrent, ça fait mouche !

Je ne connaissais Quoridor que de nom avant de découvrir cette magnifique édition, et je suis absolument ravi de pouvoir enfin m’y essayer. Parce qu’on est en présence d’un monument du jeu de société : élu jeu de l’année en 1998, le titre édité par Gigamic s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde. C’est colossal !

Ca, c’est la version classique de Quoridor.

Pour cette version spéciale anniversaire, Gigamic a mis les petits plats dans les grands pour proposer une nouvelle édition au look absolument divin. On plonge dans une ambiance résolument rétro, avec un plateau qui prend les couleurs du célèbre jeu vidéo, tandis que les pions sont eux aussi remplacés par les célèbres personnages de la saga : Pac-Man, bien sûr, mais également les 4 fantômes. D’ailleurs, vous saviez qu’ils avaient chacun un nom ? Prenez donc le contrôle de Blinky, Pinky, Inky et Clyde !

Quoridor Pac-Man peut se jouer de deux manières différentes. On retrouve ainsi la version classique du jeu, qui peut se jouer à 2 ou 4 joueurs, dans laquel le but est simple : notre pion part d’un côté du plateau, et doit arriver de l’autre côté avant que le joueur adverse ne fasse l’inverse. A son tour, il est possible soit d’avancer son pion d’une case, soit de positionner une barrière permettant de bloquer son adversaire. Une seule règle à respecter : il est interdit de bloquer complètement l’accès à l’arrivée, on ne peut que ralentir son adversaire en utilisant l’une de nos barrières, bien évidemment disponibles en quantité limitée. Le concept est hyper basique, assimilable rapidement, mais vraiment excellent et à même de proposer un nombre infini de variantes en fonction de notre stratégie. J’y ai joué avec ma femme, ainsi qu’avec Noah qui a 5 ans, et on a pris un vrai plaisir à se mettre des bâtons dans les roues ! Un régal.

La seconde façon de jouer va aller piocher dans nos souvenirs et nous proposer de revivre les sensations d’une véritable partie de Pac-Man. Là, on est dans une partie asymétrique : un joueur contrôle Pac-Man, tandis que les autres font équipe pour diriger les fantômes. Le but va être pour Pac-Man d’aller gober les 4 Pac-gommes réparties aux coins du plateau, avant de se faire croquer par les fantômes et de perdre ses 3 vies. A chaque tour, Pac-Man peut se déplacer de 2 cases, tandis que les fantômes ne se déplacent que d’une en temps normal. Il y a toutefois pas mal de subtilités : si un fantôme a une vue directe, en ligne droite, sur Pac-Man, alors il est capable de se déplacer lui aussi de 2 cases. Enfin, comme dans le jeu vidéo, si Pac-Man mange une Pac-gomme, il devient temporairement invincible : il peut alors se déplacer de 3 cases supplémentaires, et tenter de manger un fantôme, qui est alors exclu de la partie pendant un temps limité. On retrouve vraiment les sensations d’une véritable partie en borne d’arcade, mais en jeu de société. C’est tout bonnement excellent !

Sur le fond ou sur la forme, Quoridor Pac-Man est une réussite. Cette édition limitée est visuellement impeccable, avec un plateau en bois lourd et très qualitatif, et des pions qui le sont tout autant. Un sans faute !