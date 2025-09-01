Proposant une gamme variée de produits audio, Skullcandy possède une gamme particulière de casques à arceaux, nommée affectueusement « Crusher ». Premier casque de cette gamme que nous testons sur Conso-Mag, nous allons vite comprendre pourquoi avoir choisi ce nom qui se traduit entre autres significations par le terme broyeur en français.

Existant en 3 tons « mat », blanc, rose et noir, le Crusher 540 Active est vendu sur le site officiel au tarif de 189,99€. Particulièrement orienté pour les activités sportives, il possède un revêtement anti-humidité et des coussinets respirants.

Unboxing

Personnellement je le répète souvent, mais rien qu’avec la boite en main, je sais déjà que je vais trouver un produit de qualité, les visuels du produit qui correspondent exactement à ce que l’on trouve à l’intérieur, ainsi que les nombreuses informations déjà présentes, permettent de se donner une bonne idée de ce que l’on va obtenir, une fois la boite ouverte. On remarquera d’ailleurs une boite plus petite qu’habituellement pour un casque à arceaux, on imagine donc une petite surprise au déballage. Enfin, on n’oublie pas la touche Skullcandy toujours aussi fresh présente un peu partout sur la boite.

Petite surprise en ouvrant la boite, on ne voit pas directement le casque, mais un petit pochon noir à l’effigie de la marque, ainsi qu’un câble jack mâle/mâle, et un câble USB A vers USB C mâle/mâle également, ainsi qu’un petit fasciule concernant la garantie du produit, ainsi qu’un carton recto verso expliquant les divers boutons physiques du casque, et les raccourcis permettant de contrôler les fonctionnalités de celui ci.

En sortant tout ceci de son écrin plastique, on découvre également sous le pochon, le guide utilisateur.

La notice se veut claire et précise, en multilingue pour chaque page directement, pas besoin d’aller chercher les pages en français. Les visuels sont clairs et permettent d’avoir un bon aperçu des fonctions, il ne nous restera plus qu’a les apprendre pour s’en souvenir sur la durée.

Zoom sur le Crusher 540 Active en détails

En sortant le casque de son pochon, on comprends enfin la petitesse de la boite du casque ! Il est replié sur lui-même pour prendre un minimum de place pour le rangement, et c’est clairement une bonne idée pour le transporter dans un petit sac à dos avant d’aller à la salle.

En le dépliant le casque reprend des dimensions plus standard, avec bien sur l’arceau réglable pour s’adapter à toutes les largeurs de tête.

Côté coussinet gauche, on aperçoit le bouton d’allumage tout en haut, suivi du bouton coulissant pour gérer le « broyage », dont on reparlera un peu plus tard dans l’article, suivi du port Usb-C pour la charge et la prise jack pour terminer.

Côté gauche, 3 boutons dédiés principalement à la gestion du volume pour les boutons aux deux extrémités, ainsi que le bouton central pour la lecture/pause, ainsi que d’autres fonctionnalités comme indiqués dans la notice (appairage avec Tile, répondre à un appel, etc…).

Pour le reste de la visite, on retrouve de chaque côté de l’arceau face interne, les indications pour le positionnement du casque, gravé directement dans le plastique. On remarque également la partie qui reposera sur notre tête fabriquée dans des matériaux qui semble prévu pour ne pas absorber l’humidité, le reste de l’arceau étant en plastique. Côté coussinets on retrouvera les informations techniques sur les deux supports.

Pour terminer, quelques photos pour voir le casque sous tous les angles, et où l’on pourra remarquer sa sobriété si ce n’est le petit logo Skullcandy de chaque côté.

Logiciels et tests de compatibilités

Côté PC Windows, rien à signaler, la connexion se fait naturellement, et le casque est parfaitement reconnu par le système.

Sur les stores Apple et Android, il faudra télécharger l’application Skullcandy (et pas Skull IQ) pour connecter votre casque et accéder à la configuration avancée et personnalisée. L’application est très similaire sur les deux appareils comme vous pouvez le voir sur les deux galeries suivantes.

Sur iOS, il faudra déjà connecter le casque au bluetooth avant de lancer l’appli, quand sur Android il propose la connexion à l’ouverture. Cela ne change pas grand chose sur le fonctionnement, mais il m’a fallu plusieurs redémarrages de l’appli sur l’iphone pour qu’il soit enfin reconnu. L’application mobile permet entre autre de gérer la mise à jour du firmware du casque, de gérer le volume, de choisir entre 3 modes prédéfinis pour l’equalizer, de configurer le casque avec l’application Tile (en cas de perte du casque, cela permet d’aider dans la localisation), et enfin de lancer la configuration du son personnel. Le son personnel, est comme sur la plupart des autres casques de la marque, la possibilité de passer une sorte de test auditif pour cibler les fréquences que vous êtes capable d’entendre, et d’ajuster le son produit par le casque pour renforcer certaines pertes que vous pouvez avoir. Pour ma part, le son semble plus chaleureux sachant que j’ai une oreille qui entend moins bien certaines fréquences que l’autre, cela me convient plutôt bien.

Petite passage rapide côté consoles de jeux pour les gamers. Pas de surprise sur ce modèle, ni la PS5, ni la Xbox Series X ne reconnaissent le casque, sauf à utiliser le câble jack fourni pour le brancher en live sur la manette. Par contre, la Switch 2 (et de ce fait la Switch 1) le reconnaissent sans problème, du fait de leurs compatibilités avec tous les périphériques audio bluetooth sans restriction contrairement à ces concurrents.

Avis sur le casque en conditions réelles

Résolument tourné vers les personnes qui vont l’utiliser dans des conditions poussées, j’ai pour ma part testé le casque dans diverses situations. Côté sportif, plusieurs jours à tester sur le vélo elliptique m’ont permis de voir que le casque a une bonne tenue et ne bouge pas d’un poil, sans être douloureux à la longue. J’en ai également profité pour l’utiliser à l’extérieur pour faire les travaux de jardinage en plein canicule, pendant plusieurs heures, permettant d’atténuer les bruits des appareils alentours (tondeuse et autres appareils bien bruyants) grâce a ses coussinets couvrant les oreilles sans les faire disparaitre complétement, le casque ne proposant pas la fonctionnalité ANC. Dans ces conditions, il était difficile de ne pas se retrouver en forte sueur, et le casque restait bien maintenu dans ces conditions humides. Les coussinets respirants étaient néanmoins humides après plusieurs heures, en espérant que les mousses internes seront capables de tenir sur la durée. J’ai également pu les tester dans les transports, et plus particulièrement dans le bruyant TER, une fois encore, les sons environnants étaient partiellement couverts, ce qui restait plutôt agréable au vu des nombreuses nuisances sonores existantes dans ce type de transport. Enfin une utilisation plus classique en mode travail sur PC, ou en mode chill sur le canapé ont permis également au casque de se rendre quasi indispensable.

Côté qualité sonore, le casque est passé une fois encore haut la main sur mon test audio favori https://www.youtube.com/watch?v=J0a2Prc_MQo. A noter que j’avais déjà noté la qualité exceptionnelle de rendu des graves sur les Intra-auriculaires Method 360 ANC même comparé à des casques à arceaux, mais j’étais loin d’être prêt pour la gamme crusher. Je vais maintenant aborder ce dernier paragraphe pour parler de cette technologie particulière, qui balance des graves d’une façon rarement entendu sur toute autre gamme et modèles concurrents. Pour faire simple, vous avez peut être déjà entendu parler de la technologie du retour haptique, utilisée dans pas mal de domaines, que ce soit sur les smartphones pour vous faire ressentir vos actions tactiles avec de légéres vibrations, ou sur la Dualsense de Sony pour ressentir les détails d’un jeu de façon ultra précise, comme les gouttes de pluie, ou les imperfections d’une route par exemple. On retrouve ici la même technologie qui vous envoie des vibrations supplémentaires dans les coussinets du casque. Et la, on parle pas de légéres vibrations, mais d’un vrai tremblement de terre à la première écoute, j’avoue avoir été très impressionné, comme si j’avais littéralement collé ma tête contre un boomer. Comme vous avez pu le voir sur les photos du produit, il possède un bouton physique coulissant permettant d’affiner précisément la force des vibrations, pour ne pas vous exploser le cerveau en écoutant du Playboi Carti par exemple ! L’ensemble fonctionne donc très bien, et apporte un véritable plus face à la concurrence, voire même face aux autres produits de chez Skullcandy, si vous êtes amateur de basses qui tapent fort. Seul petit bémol pour ma part, j’aurais aimé une fonctionnalité adaptative permettant de détecter le niveau de basses, lorsqu’on écoute une playlist de titres hétéroclites, car on peut parfois être obligé d’interrompre son activité en cours pour modifier le niveau des vibrations en live lors d’un titre un peu plus « fort » qu’un autre. C’est un petit point de détail, mais qui pourrait donner des idées d’améliorations pour le prochain modèle de Crusher chez les ingénieurs de Skullcandy.

En conclusion, vous l’aurez deviné, je ne risque pas de dire beaucoup de mal encore une fois à propos de Skullcandy pour la qualité de ces produits. La finition et le soucis des détails sont toujours présents, et même si le tarif élevé (mais conforme à cette gamme de produit) peut vous demander d’y réfléchir à deux fois avant d’investir, soyez rassuré, vous ne serez vraiment pas déçu. La qualité sonore est au rendez vous, l’autonomie de 40h annoncée est déjà difficile d’atteindre en le rechargeant régulièrement, sans oublier qu’une recharge de 10 minutes apporte 3-4h supplémentaires de quoi aller faire une séance en salle sans stresser. Sa petite taille et son pochon vous permettront de l’emporte facilement partout. Le plus apporté par la gamme Crusher, pour « broyer » nos oreilles avec des basses plus que percutantes en fait un produit remarquable à juste titre si vous recherchez des sensations FORTES.