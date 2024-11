Si vous me suiviez, vous savez à quel point je suis un amoureux du sport. Si le football prend un grande place dans mon coeur, il n’est pas le seul à avoir droit à la lumière, et je me plais énormément à suivre et pratiquer d’autres sport. Parmi eux, le basket tient une bonne place, et je ne compte plus les heures passées sur les terrains de la ville à tenter d’améliorer mon très médiocre shoot à trois points. Récemment, avec l’arrivée en NBA de notre nouvelle merveille française, Victor Wenbanyama, bon nombre de frenchies se sont à nouveau tournés vers la balle orange, prêts à faire crisser les parquets.

Et pour bien les faire crisser, il va vous falloir une paire de chaussures adaptée. Heureusement, j’ai pensé à vous : je vous présente aujourd’hui la très belle Curry 12 – Edition « Gravity », créée et distribuée par Under Armour. Vous l’aurez sans doute compris si vous êtes un féru de basket, cette paire est celle de Stephen Curry, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et, personnellement, un de mes favoris. Après avoir proposés des coloris classiques en blanc, noir et rouge, Under Armour va désormais proposer la Curry 12 dans différents coloris inspirés, je cite, « par les mystères de la galaxie et le jeu phénoménal de Stephen ». Vaste projet ! La Curry 12 Gravity propose ainsi une tige gris clair épurée avec une touche de vert et de noir sur le côté afin d’imiter les particules flottant dans l’univers.

Du côté technique, cette paire n’est pas en reste, comme vous pouvez le voir sur les caractéristiques techniques présentées par Under Armour ci-dessous.

La Curry 12 en détails :

Tige en mesh technique respirant avec superpositions durables pour le confort et le contrôle des mouvements dynamiques.

Languette moulée pour un confort ultime.

Talon en TPU moulé en 3D pour un meilleur ajustement et un meilleur soutient.

Semelle intérieure en mousse à cellules ouvertes découpée pour un meilleur confort de marche.

Plaque multisegment à l’avant-pied pour une sensation de jeu et un soutien inédit, et tige au milieu du pied pour plus de stabilité.

Amorti UA Flow à double densité pour un confort accru, super léger, rebondissant et offrant une adhérence incroyable.

Semelle extérieure UA Flow durable pour une meilleure sensation sur le terrain, afin de couper/s’arrêter/démarrer plus rapidement que jamais

Et derrière le discours technique habituel proposé lors de la sortie d’une nouvelle paire de pompes, il y a une réalité une fois portée, je vous vous le confirmer. De mon côté, ce n’est pas ce coloris Gravity que j’ai testé, mais le modèle intitulé Dub Nation, complètement identique hormis sur l’aspect cosmétique. Bien qu’étant hyper amateur, j’ai pu sentir hyper rapidement la différence en comparaison de ma précédente paire (un modèle beaucoup plus d’entrée de gamme d’une autre marque, certes). Cette Curry 12 est un parfait mélange de confort et de performance. Les prises d’appuis, les changements de direction, les accélérations sont tranchantes, les sensations exceptionnelles.

La Curry 12 est disponible au prix de 150 euros, sur le site Under Armour notamment.