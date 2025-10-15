20 millions d’exemplaires vendus. C’est le macaron fièrement arboré par la nouvelle version des Aventuriers du Rail, version USA, que Days of Wonder a eu la gentillesse de nous faire parvenir. On a plongé dans les Etats-Unis version fin du XXème siècle, et on a passé un excellent moment !

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

Vous le savez déjà si vous êtes un lecteur habitué (sinon, il n’est pas trop tard pour s’abonner un peu partout !) mais Les Aventuriers du Rail est une série de jeux que j’apprécie tout particulièrement. J’avais jusqu’à maintenant testé les versions Europe, Express, ou plus récemment la version pour enfants Les Aventuriers du Rail – Mon Premier Voyage que je vous avais présenté après que Noah l’ait reçu pour son anniversaire.

Alors que le jeu a fêté récemment ses 20 ans – il est paru pour la première fois en 2004 – le titre s’est fendu d’une nouvelle version pour sa mouture de base, nous proposant de parcourir les Etats-Unis en long, en large et en travers. Pour cette « nouvelle » mouture, aucun changement sur le fond : il est toujours question ici de relier des villes à l’aide de petits trains en plastique, en collectionnant les wagons des couleurs correspondant aux routes que l’on souhaite emprunter. L’objectif : réussir à accomplir un maximum de Tickets, des cartes missions nous demandant de relier ensemble deux villes spécifiques de la carte.

Cette nouvelle édition a été illustrée par Regis Torres (déjà à l’oeuvre sur Mon Premier Voyage, dont je vous parlais plus haut) et Fajareka Setiawan. On apprécie le soin apporté à chaque élément, qu’il s’agisse du très grand plateau de jeu ou des cartes wagons. J’avoue être cependant un peu déçu par la boîte du jeu qui, si elle doit nécessairement illustrer une ambiance XXème siècle avec ce que cela signifie de grosses locomotives à vapeur, fait un peu trop vintage à mon goût et ne donne que trop peu le sentiment d’être face à une nouvelle édition.