La coupe est parfaitement ajustée , le tissu respire la qualité et le confort est au rendez-vous. Côté design, on est sur un équilibre subtil entre esprit sportif et touche lifestyle , avec les emblématiques bandes Kappa sur les manches qui ajoutent une vraie signature visuelle. Ce n’est pas qu’un vêtement pour les fans de course, c’est une pièce polyvalente , idéale pour mes soirées d’été – quand la météo me laisse un peu de répit face à la canicule.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy