Vous êtes joueur ? Parent ? Vous aimeriez partager les plaisirs du gaming avec vos enfants ?

Les jeux colorés et accessibles qui leur sont destinés manquent souvent de profondeur pour que vous y trouviez, vous aussi, votre compte. Et, à l’inverse, bien des titres plus complexes leur restent inaccessibles pendant l’enfance, à cause de la noirceur ou de la brutalité de leurs thèmes.

Nickelodeon & The Dice of Destiny tente de réunir le meilleur des deux mondes. Développé par Petit Fabrik et Fair Play Labs, le jeu vous propose d’incarner les personnages emblématiques de l’univers Nickelodeon dans un light RPG aux mécaniques simples et accessibles, sans pour autant tomber dans la facilité.

L’histoire, légère et assez prévisible, sert surtout de prétexte amusant à un crossover improbable entre tous les héros de Nickelodeon.

Il faut toujours se méfier de ses vœux, car parfois, ils se réalisent…

Tout commence avec Timmy, le héros du dessin animé Mes parrains sont magiques. Alors qu’il termine une partie d’un jeu qu’il adore, il souhaite pouvoir intégrer cet univers. Ni une ni deux, Cosmo et Wanda ouvrent un portail vers un monde de jeu de rôle fantastique. Mais tout ne se passe pas comme prévu : de nombreux héros et antagonistes de l’univers Nickelodeon sont également aspirés dans le vortex et atterrissent dans ce monde parallèle. En chemin, les dés mystiques qui permettent de faire avancer la partie sont égarés. Impossible de rentrer sans eux. Les héros de différentes séries cultes vont donc devoir unir leurs forces pour les retrouver.

Le casting est l’un des grands atouts du jeu. Le roster est varié et permet d’incarner neuf personnages différents, chacun représentant un archétype classique du jeu de rôle.

On retrouve ainsi Bob l’Éponge en paladin, Katara en mage, Jimmy Neutron en ingénieur ou encore Danny Fantôme en roublard.

Chaque héros bénéficie d’un design fantaisiste réussi et de compétences uniques, garantissant une certaine variété de gameplay.

On peut changer de personnage à tout moment entre deux niveaux, et l’expérience acquise est partagée par tous. Les compétences se débloquent naturellement au fil des affrontements, à mesure que les personnages progressent.

Les menus sont clairs, et la prise en main à la manette est relativement bien pensée.

À tout moment, d’autres joueurs peuvent rejoindre une partie locale via une simple pression sur une manette connectée. Entrer et sortir de la partie se fait librement, facilement et sans interruption. Le jeu permet jusqu’à quatre joueurs en simultané, profitant pleinement des synergies entre les différents héros.

Chaque personnage profite de son doublage anglais, très réussi dans le ton et les intonations.

Quel dommage toutefois que les voix françaises n’aient pas été intégrées, surtout pour un titre qui vise une jeune audience. Heureusement, les textes sont simples et courts. Quelques éléments restent non traduits, notamment lors de l’utilisation de bonus en combat, mais rien de gênant. L’humour omniprésent et totalement absurde fera sourire les parents tout en plongeant les enfants dans leurs dessins animés favoris.

Accessible, The Dice of Destiny n’en oublie pas pour autant d’offrir une certaine profondeur. Pas d’arbres de compétences complexes ni de builds à optimiser ici : chaque personnage dispose de six compétences, dont quatre peuvent être équipées en même temps.

Tous ont des capacités de mêlée, à distance ou de zone, avec des différences d’efficacité selon la situation. Chacun possède sa propre feuille de statistiques, avec ses forces et ses faiblesses. Ainsi, l’intelligence influe sur la régénération de santé, la force réduit les dégâts subis. La dextérité augmente les chances de coup critique et la défense diminue les dommages encaissés, tandis que l’agilité favorise l’esquive. De nombreux objets, à récupérer dans des coffres ou via des défis, permettent d’améliorer ces statistiques. Les loots sont généreux et, bonne idée, tous les items peuvent être équipés simultanément par plusieurs personnages, à l’exception des armes.

Au fil de la progression, des PNJ rejoignent le hub central et offrent la possibilité d’améliorer ou d’acheter de nouveaux équipements. Ces systèmes sont très classiques, mais efficaces.

De nombreuses potions à usage unique complètent les traditionnelles potions de soins et facilitent les affrontements en augmentant les dégâts, la vitesse, ou les chances de coup critique et d’esquive. Le jeu reste globalement simple, surtout à plusieurs, mais ces bonus offrent un petit coup de pouce bienvenu, notamment pour les plus jeunes. La durée des effets est intéressante, malheureusement, il est nécessaire de passer par les menus pour les utiliser, ce qui casse le rythme.

Les joueurs plus aguerris, eux, pourront relever le défi des niveaux de difficulté supérieurs. Attention toutefois : en solo, et sans une arme adaptée à votre niveau (un vendeur du hub propose toujours une arme correspondant à votre progression contre quelques pièces d’or), les boss peuvent rapidement se transformer en sacs à PV. En ligne droite, comptez une petite dizaine d’heures de jeu. Pour les complétionnistes qui visent tous les succès et missions secondaires, tablez plutôt sur une quinzaine.

En définitive, Nickelodeon & The Dice of Destiny est une excellente pioche pour les jeunes joueurs, qui y découvriront en douceur les mécaniques du RPG aux côtés de leurs héros préférés. C’est aussi un très bon choix pour les parents désireux de partager une aventure fun et colorée avec leurs enfants.

Son humour omniprésent, sa coopération fluide jusqu’à quatre et son rythme agréable font vite oublier la simplicité du level design, l’exploration limitée et la difficulté modérée du jeu.