Si vous pensiez qu’un ventilateur restait forcément bruyant, limité à trois vitesses et pas franchement design… Duux risque de vous faire changer d’avis. Avec son Whisper 2, la marque néerlandaise mise sur le confort ultime — et surtout le silence. Après plusieurs jours de test sous le soleil provençal, on peut vous dire qu’il est tombé à pic.

Un vent de fraîcheur bienvenu… surtout sous les combles

Chez Conso-Mag, on vit dans le Sud et autant dire qu’en été, l’air frais devient une denrée précieuse. Mon bureau est installé sous les combles, dans une pièce charmante mais vite transformée en fournaise dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés.

C’est dans ce contexte qu’on a accueilli le Whisper 2, un peu comme un sauveur. Et dès la première mise en marche, le ton est donné : ultra silencieux, puissant sans être agressif, et surtout réglable dans tous les sens. Franchement, il m’est arrivé d’oublier qu’il était allumé — ce qui ne m’arrive jamais avec mes vieux ventilos de secours.

Une bise sur-mesure

La première vraie surprise, c’est le nombre de vitesses : 26 au total. Oui, on parle bien d’un ventilateur, pas d’un vélo de course. De quoi ajuster la puissance au poil près, que vous ayez besoin d’une simple brise légère pendant un appel visio ou d’un vrai flux d’air pour rafraîchir tout l’étage.

On a aussi testé les modes « vent naturel » (qui alterne l’intensité de manière réaliste) et « nuit », qui coupe les lumières de l’écran et baisse doucement la vitesse. Résultat : je l’ai même laissé tourner une nuit entière dans la chambre du petit sans qu’il se réveille une seule fois. Banco.

Silence, on ventile

Mais le vrai tour de force, c’est le bruit – ou plutôt l’absence de bruit. À son niveau le plus bas, le Whisper 2 tourne à 13 décibels, soit à peine plus qu’un battement de cil (et clairement moins que mon clavier mécanique). Même à des vitesses plus élevées, il reste très discret. Une bénédiction quand on bosse au calme ou qu’on regarde une série le soir.

Design, confort et éco-conso

Le design aussi fait son petit effet : look épuré, finitions mates, version blanche ou grise, rien à dire. Il s’intègre sans souci dans un bureau, un salon ou une chambre. Sa hauteur ajustable (76 à 95 cm) et sa double oscillation (horizontale + verticale) permettent de diriger le flux d’air pile où vous en avez besoin — même sur les jambes pendant qu’on tape un article, expérience vérifiée et validée.

Côté conso, c’est du très raisonnable : entre 1,6 et 19 watts, selon la vitesse. En pratique, il est possible de le faire tourner toute une journée pour moins de 3 centimes d’électricité. Et vu le prix de l’énergie en ce moment, c’est le genre de détail qui compte.

Enfin, on apprécie sa conception modulaire, qui permet de remplacer une pièce si besoin au lieu de tout jeter. Une vraie démarche durable, qu’on aimerait voir plus souvent sur ce genre de produit.

Disponible à 139,99 €, le Duux Whisper 2 est en vente sur duux.com, mais aussi chez Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty ou Boulanger. Clairement, si vous cherchez un ventilateur ultra silencieux, réglable dans tous les sens, et assez élégant pour ne pas vouloir le planquer derrière une plante, il coche toutes les cases.