Cherry, c’est un nom qui évoque des souvenirs aux plus geeks d’entre nous. Connue pour ses switchs mécaniques devenus cultes, la marque allemande revient sur le devant de la scène avec une nouvelle gamme résolument premium. Et autant vous le dire tout de suite : ça fait plaisir à voir — et à taper. On a reçu un petit colis plein de promesses, et voici ce qu’on en a pensé.

Un packaging qui annonce la couleur

Premier contact avec les produits : le packaging. Et on est tout de suite dans une ambiance haut de gamme. Que ce soit pour le clavier sans fil MX 8.3 TKL ou les tapis de souris GP6 et GP7, Cherry a mis le paquet (littéralement). Boîte rigide, design soigné, impression de luxe… On n’est clairement pas sur du périphérique d’entrée de gamme. Rien qu’à l’ouverture, on a ce petit frisson de l’objet tech qu’on a hâte de découvrir. Et spoiler : la suite ne déçoit pas.

Le MX 8.3 TKL : un clavier qui donne envie de taper (des mots, pas des gens)

Le clavier sans fil MX 8.3 TKL coche beaucoup de cases dès sa sortie de boîte. Il est lourd — dans le bon sens du terme. On sent que c’est du costaud, que ça ne va pas bouger d’un millimètre pendant une session de jeu ou une longue journée de boulot. Le toucher des touches est juste… incroyable. Doux, fluide, silencieux mais avec un retour parfait. C’est bien simple, cet article est rédigé avec ce clavier, et je ne suis pas loin de considérer ça comme une expérience sensorielle à part entière.

Autre gros point fort : la molette de contrôle intégrée et le mini écran LCD. On peut régler directement le rétroéclairage ou accéder à certaines options sans passer par un logiciel tiers, ce qui est à la fois pratique et classe. Et puis soyons honnêtes, voir son clavier s’animer de couleurs avec un simple tour de molette, ça a quelque chose de satisfaisant.

Côté bémol — car aucun produit n’est parfait — le clavier est au format TKL (TenKeyLess), donc sans pavé numérique. Ça permet de gagner de la place sur le bureau et d’avoir une frappe plus centrée, mais pour certains usages (coucou les gens de la compta), ça peut coincer. Dans mon cas, bosser dans la finance sans pavé numérique, c’est un peu comme faire un barbecue sans charbon : faisable, mais pas optimal. Résultat, j’ai gardé un petit clavier secondaire à portée de main pour les cas où j’en ai vraiment besoin.

GP6 et GP7 : des tapis qui soignent le style

Je n’ai pas encore eu l’occasion de mettre les tapis GP6 et GP7 à l’épreuve sur le long terme, mais là encore, le packaging met dans l’ambiance. Matériaux nobles, design travaillé, et toujours cette impression de qualité haut de gamme. On est clairement sur des accessoires pensés pour ceux qui veulent que leur setup ait de la gueule, sans faire l’impasse sur la performance.

En résumé, Cherry frappe fort avec cette nouvelle gamme premium. Le clavier MX 8.3 TKL brille par sa qualité de fabrication, son confort d’utilisation et ses petites features bien senties. Les tapis GP6 et GP7, quant à eux, confirment cette volonté de proposer une expérience complète et cohérente. Si vous cherchez à vous équiper avec du matos fiable, beau et agréable au quotidien, vous savez où regarder.

