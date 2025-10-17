Chaque année tous les fans de football attendent avec impatience le lancement de la nouvelle saison de leur club de cœur. Ils se mettent à rêver de nouveaux joueurs, un gros mercato, un maintien, une place européenne ou peut-être de futurs titres, bref de gros succès.

Et c’est exactement la même chose pour les gamers fans de sports. Est-ce que cette nouvelle année sera celle d’un gros succès pour EA Sports avec son nouveau FC 26 ? Ou doit-on s’attendre encore une fois à une nouvelle mise à jour d’un précédent opus ?

Comme un air de déjà-vu

Délesté de toute concurrence encore cette année, EA Sports FC 26 ne craint pas une offensive d’un autre acteur vu que eFootball n’est plus le PES d’antan.

Alors autant avancer sereinement et proposer un vrai changement… Sauf que ce n’est pas vraiment le cas… En effet, dès le lancement du jeu, on se demande si ce n’est pas FC 25 qu’on a mis dans la console… Que ce soit l’écran d’accueil ou encore le menu, il n’y a absolument aucune différence entre les 2 opus. Effectivement, les joueurs ne seront pas perdus du tout mais dans ce cas, tout est identique et c’est dommage.

Mais penchons-nous plutôt sur le contenu…

Meilleure modélisation

Tout d’abord ce qui saute en premier aux yeux c’est la modélisation des joueurs. Elle a été clairement retravaillée et touche une plus grande partie du panel de joueurs. Ainsi, si vous croisez votre joueur préféré d’un championnat mineur il risque davantage de ressembler à la version réelle.

Grâce à la technologie Cranium (qui porte bien son nom), vous pourrez créer plus précisément de nombreux aspects de la tête de votre joueur ou entraineur. Mais attention à ne pas le mettre dans toutes les mains, ne demandez jamais à votre fille de modéliser votre entraineur… vous pourriez être surpris !

« Il est prêt papa ! »

Un nouveau mode de jeu

La vraie révolution de ce FC 26 est clairement là !

EA Sports a décidé de proposer deux modes de jeu cette année : Compétitif et Authentique.

Le premier se veut clairement arcade et très très proche de ce que l’on connaît jusqu’à maintenant mais encore poussé un cran au-dessus. Nous ne sommes clairement plus dans un jeu de football mais dans un jeu d’arcade avec un ballon.

Le tempo est clairement trop rapide, les passes sont téléguidées et aucun de vos contrôles ne sera raté. Le footballeur va avoir le ballon qui lui colle au pied et on va assister à des scores fleuves dignes du tennis !

En effet, contrairement à la série Olive et Tom, en seulement 2 passes vous allez passer d’une surface à l’autre en l’espace d’une seconde. Tout est fait pour jouer avec des joueurs rapides et dribbleurs.

C’est à celui qui ira le plus vite et qui fera le plus de gestes techniques ou grigris… Bref il n’y a clairement aucun intérêt à part se marrer entre potes mais laissez aux vestiaires tout sens tactique ou footballistique.

A l’inverse, le mode de jeu authentique est clairement axé simulation. L’idée est de retrouver un maximum de sensation et de se trouver devenir acteur d’un match que l’on pourrait suivre à la télévision.

Le tempo est clairement ralenti et permet de meilleures mises en place tactiques. On apprécie clairement pouvoir faire partie de cette simulation et vraiment jouer sur les forces et faiblesses des effectifs.

Malheureusement, le tempo est diminué pour focaliser sur la construction de vos actions mais les passes ont dû être oubliées… elles sont en net décalage avec le rythme authentique. Celles-ci sont trop rapides et téléguidées. Louper un contrôle n’existe pas dans cet opus et c’est vraiment l’ombre qui fait tâche au tableau…

De même, je trouve vraiment dommage de ne pas avoir vraiment accentué les points forts de certains. On perd un peu de la superbe de ce mode quand on se rend compte que des joueurs ultrarapides dans la vie réelle comme Haaland ou Mbappé, ne le sont pas dans le jeu et ont du mal à prendre de vitesse leurs vis-à-vis.

EA Sports a essayé un vrai virage avec ce mode authentique et c’est plaisant d’aller vers une vraie simulation même si elle est loin d’être parfaite.

Une IA retravaillée

Dans ce nouvel opus, l’IA a été clairement retravaillée et ça se sent !

L’intelligence artificielle est nettement meilleure et le jeu s’en retrouve plus réactif avec de meilleurs placements de joueurs et un renforcement d’aboutissement au final.

Contrairement à l’ensemble des jeux précédents de la même catégorie, il y a pour la première fois nettement moins de contres favorables. EA l’avait promis et ils ont écouté la grogne des joueurs à ce sujet.

Question souvent centrale dans la famille FIFA puis FC : le comportement des gardiens.

C’est souvent le point crucial qui revient régulièrement ces dernières années et qui divise les gamers.

Dans ce FC 26, les derniers remparts réagissent enfin comme tel !

Grâce à la “Neural Player Behavior”, un module d’apprentissage automatique capable d’adapter le comportement tactique et les décisions des joueurs contrôlés par l’ordinateur en fonction du contexte et du style de jeu adopté par l’utilisateur, les gardiens, auparavant souvent critiqués pour leurs réactions incohérentes, affichent enfin une lecture prédictive des situations : meilleure anticipation sur les tirs lointains, ajustement du positionnement selon la trajectoire et interactions plus crédibles lors des face-à-face.

Seul bémol, il peut y avoir quelques loupés… et autant on va se retrouver face à des gardiens qui réalisent 3 arrêts en sortant quelques pas devant leur ligne, autant quand ils restent scotchés à la ligne de but ils se font fusiller et ne bougent pas…

Et ces bugs de comportement vont se retrouver également ailleurs.

Si vous ne voulez pas envoyer tous vos cours de physique ou de biologie à la poubelle, évitez de regarder au ralenti un joueur courir puis centrer… les mouvements de ses jambes, les positions des pieds et les rotations pour frapper dans la balle… rien n’est humain ou alors le joueur finit aux urgences après le match…

Et la défense votre honneur ?

La défense a aussi droit à son lot de nouveauté. Elle a été revue et corrigée par l’IA et se montre plus rigoureuse dans le pressing de zone. Elle va offrir moins d’espaces et permet une meilleure couverture des espaces ce qui va limiter les trous béants présents dans FC 25 et avant.

Bref la défense assistée est nettement meilleure que sur les précédentes versions.

Quant à la défense manuelle, je vous souhaite bien du courage ! Dans cette configuration-là, les défenseurs sont vraiment trop statiques et il sera alors presque impossible de stopper une action… un réel carnage !

Immersion Folle

EA Sports a truffé ce jeu de petites tranches de vie et de moments phares d’animation. On va retrouver un joueur acclamé par son stade au moment de son remplacement après un triplé, des moments de tension au moment de changements dans un match serré, et un public archi présent.

Ce sentiment d’immersion est accentué sur PlayStation 5 par le ray tracing dynamique et le retour haptique DualSense, qui permettent de ressentir physiquement les chocs et la tension du ballon. L’animation des filets, des pelouses et même des vêtements a été raffinée pour plonger encore davantage le joueur dans l’ambiance des stades.

Et le reste ?

Au niveau du contenu, on notera que pour la première fois dans l’histoire de ses jeux de football, EA a réussi à proposer son FC 26 en Day 1 avec la mise à jour des équipes ! C’est vraiment le point assez simple pour une mise à jour basique d’effectifs déjà présents et modélisés (dans 90% des cas) mais qui me rendait totalement dingue ! J’avais toujours l’impression que le jeu n’était pas prêt quand je le lançais en Day 1 et c’est maintenant modifié ! Alors merci ! (et pourvu que ça dure)

Nous allons avoir nettement plus de contenu avec, pour le hub carrière, des carrières plus courtes, des défis et des missions notamment et, pour Ultimate Team, de nombreux défis et tournois en ligne différents.

Il peut également survenir des évènements aléatoires tout au long de votre carrière : rachat, augmentation de capital…

A noter également l’arrivée d’une dizaine de nouveaux stades : La Beaujoire (FC Nantes), l’Allianz Arena (Bayern Münich) revue de A à Z, le Stadio Diego Armando Maradona (Naples), Red Bull Arena (RB Salzburg)…

Au final, je trouve personnellement que le virage tenté par EA est intéressant. Ils ont proposé, pour la première fois depuis longtemps, un angle différent avec ce mode authentique plaisant. Tout en gardant leur mode compétitif, ils ont essayé de rallier les communautés arcade et simulation.

Malheureusement, c’est dommage de se dire que l’on ne peut pas utiliser ce mode authentique en ligne car il est réservé à la carrière.

EA Sports avait axé sa communication autour de ce FC 26 sur le côté « on écoute les retours des joueurs » et c’est ce qu’ils ont fait… En partie. D’ailleurs, ils ont mis en place le FC Feedback qui permet de leur remonter directement vos besoins et soucis par rapport à ce jeu. Enfin ils veulent se focaliser sur les retours des utilisateurs et il ne sera donc plus nécessaire de crier votre désarroi sur Twitter/X mais plutôt de créer un ticket à leur attention. Est-ce que cela sera suivi d’effet ? Aucune idée !

Quoi qu’il en soit, ce nouvel opus est un peu plus qu’une simple mise à jour avec l’introduction de ce mode authentique même si les nouveautés sont tout de même très timides. Contrairement aux précédents, cette nouvelle mouture s’avère intéressante pour l’avenir… S’ils décident de garder le cap !

À bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé