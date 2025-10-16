Auteur Chahla Chafiq Nombre de pages 87 Date de parution 11/09/2025 Editeur Metropolis Prix 15€ Acheter Amazon

Résumé

La perte d’un enfant est une chose dont on ne peut pas parler. Pour l’évoquer, Chahla Chafiq a choisi la forme des nouvelles.

Ce que j’en pense

Une thématique (le deuil et la perte d’un enfant) forte portée par un choix narratif assez original : ne pas faire de ce deuil le centre de la nouvelle mais faire en sorte qu’il surgisse de manière inattendue dans le récit pour prendre le lecteur aux tripes.

Ainsi, aux travers des six nouvelles de ce recueil, le lecteur va faire connaissance avec des femmes qui ont perdu un enfant. Chaque situation (un accident, un incendie, un vol, …) va être l’occasion de plonger dans le deuil de ces femmes et de tenter de comprendre ce que provoque un deuil qu’aucun parent ne devrait avoir à mener. La souffrance provoquée par la simple question : « avez-vous des enfants ? ». Comment continuer à vivre sans cette partie de nous qui n’est plus là ? Beaucoup de ces thèmes sont évoquées de manière très subtile et touchante dans ces nouvelles.

Deuil est un court recueil de nouvelles fortes en émotion. En fonction de votre vécu, vous serez plus ou moins sensible aux histoires mais chacune d’entre elles est une plongée intime dans la douleur silencieuse d’un deuil. J’ai pour ma part beaucoup apprécié cette lecture !

Merci aux éditions Metropolis pour l’envoi du livre.