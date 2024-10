Vous le savez si vous nous suivez depuis un moment : nous sommes de grands fans de football chez Conso-Mag. Il ne se passe pas une semaine, voire un jour, sans que nous ne soyions devant la TV ou à parcourir les chaînes Youtube des différents clubs et diffuseurs à la recherche d’un résumé de match. Depuis plusieurs années maintenant, on a mis en place un petit jeu entre nous pour pouvoir suivre et vivre encore plus intensément les différents matchs et les différentes saisons.

Si chacun à la rédaction a son petit chouchou (personnellement, mes origines alsaciennes m’obligent à un amour inconditionnel pour le Racing Club de Strasbourg, tandis que Jibé est un grand amoureux de l’OM, ou que Quentin n’en finit plus de pleurer toutes les larmes de son corps après chaque déconvenue de la sélection belge), nous sommes tous plus ou moins d’accord sur un point : l’un des footballs que nous préférons regarder est celui joué en Premier League. Et c’est celui sur lequel on a décidé de se baser pour réaliser notre amusant pari entre amis.

Diffusés sur Canal + (si vous n’est pas encore abonnés, vous pouvez d’ailleurs consulter les meilleurs offres sur sharesub.com, ou bien vous contenter des highlights sur Youtube), les matchs sont facilement accessibles et permettent de suivre la saison avec assiduité, sans trop de difficultés.

Le principe du pari est simple : nous sommes quatre amis, et chacun va, in fine, choisir deux équipes du championnat anglais. En fin de saison, on aditionnera les points obtenus par nos deux équipes. Celui qui possède le binôme au nombre de points le plus élevé l’emporte, et se fait offrir le maillot de son choix par les trois perdants. Soit une addition de “seulement” quarante euros par personne pour une saison pleine de panache.

Comment choisir les équipes, me direz-vous ? A tour de rôle, tout simplement, en tirant au sort au hasard qui sera le premier à choisir. Cette personne sera alors le premier à choisir sa première équipe, mais le dernier à choisir la seconde, afin d’essayer d’équilibrer les débats. L’an dernier, j’ai par exemple remporté la compétition en ayant misé sur Arsenal en premier choix, et Newcastle en second.

Cette année, voici comment les équipes sont réparties entre nous 4 :

Alexis : Manchester City & Aston Villa Baptiste : Arsenal & Newcastle Jonathan : Liverpool & Chelsea Yohan : Manchester United & Tottenham

Selon vous, qui est le mieux parti pour l’emporter ? Vais-je pouvoir bénéficier enfin d’une bonne saison de Chelsea, couplé à un Liverpool qui tient toujours son rang ? Ou le binôme de Baptiste récidivera-t-il après la saison dernière ? Yohan est forcément condamné avec un Manchester United toujours aussi poussif. Alexis et son Manchester City intraitable peut-il l’emporter ?

Très honnêtement, cela fait quelques années que nous réalisons ce pari entre amis désormais, et je trouve vraiment que cela donne une saveur particulière à chaque saison. Au lieu de la suivre avec un intérêt certain, on la vit beaucoup plus intensément de la sorte. Un peu comme lorsque l’on met en place des paris sportifs, sauf qu’ici il y a moins d’argent en jeu.

Et vous, vous faites des paris entre amis ?