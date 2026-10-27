Faire deviner un mot avec quelques indices, voilà un programme qui semble assez familier. Sauf que dans Erazer, vos précieux indices ont une fâcheuse tendance à disparaître avant que tout le monde ait pu les lire. Derrière cette petite vacherie se cache un jeu d’association d’idées qui demande autant de choisir les bons mots que de savoir lesquels supprimer. Le tout avec un feutre et un air parfaitement innocent, évidemment.

Édité par Fiesta Games et distribué par Gigamic, Erazer accueille trois à six joueurs dès 12 ans, pour des parties d’environ trente minutes. Une petite boîte qui mise sur une mécanique facile à comprendre, mais suffisamment maligne pour donner du travail aux neurones.

Un coup de feutre, un coup d’éponge

Chaque joueur découvre un mot secret et inscrit sur son tableau effaçable autant d’indices qu’il y a de participants. Les tableaux passent ensuite au voisin : chacun tente de retrouver le mot recherché, note sa réponse, puis efface un indice avant de transmettre le tout à la personne suivante.

Vous voyez venir le problème : l’indice qui éclairait toute la liste risque de ne pas faire long feu. Il faut alors composer avec ce qui reste, parfois beaucoup moins évident. Le petit plaisir taquin consiste à retirer le mot le plus utile, en imaginant déjà les hésitations du voisin.

Mais l’idée la plus intéressante se trouve peut-être au moment d’écrire. Accumuler des indices évidents ne suffit pas : il faut penser à ceux qui pourront encore fonctionner ensemble après plusieurs effacements. Une liste limpide au départ peut devenir franchement mystérieuse une fois débarrassée de ses meilleurs éléments. C’est cette anticipation qui donne du relief au jeu.

De quoi réfléchir sans laisser la moitié de la table attendre

Dans le mode Rapide, tout le monde écrit et cherche en parallèle. Chacun occupe donc les deux rôles, sans passer une manche entière à regarder les autres réfléchir. Un mode Famille propose également un déroulement plus posé, au tour par tour.

Après quelques parties, on a envie de privilégier les parties à cinq ou six : davantage d’indices au départ, c’est aussi davantage de possibilités pour construire une liste capable de résister au passage des voisins. Attention également aux références proposées : certains mots seront forcément moins accessibles selon les connaissances de chacun.

Erazer a ainsi un argument séduisant pour les amateurs de jeux de mots : une règle toute simple qui change réellement la manière de réfléchir. Trouver le bon indice, c’est bien. En trouver plusieurs qui survivront aux autres joueurs, c’est encore mieux.

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