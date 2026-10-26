Plus que quelques jours avant Halloween ! Les citrouilles prennent place, les réserves de bonbons se constituent et les enfants comptent les nuits avant de sortir leurs déguisements. Pour prolonger l’ambiance autour d’une table, il y a aussi des pistes à creuser du côté des jeux de société. Avec Spooky Tower, Repos Production nous propose justement de partir à la chasse aux fantômes, appareil photo en main. Une façon plutôt sympathique d’occuper les vacances de la Toussaint entre deux distributions de sucreries.

Des fantômes dans le viseur

Le point de départ tient en quelques mots : une amulette s’est brisée et les fantômes qu’elle retenait dans la tour de l’horloge ont envahi la ville. Pour les capturer, il faut les photographier. On est davantage dans l’aventure gentiment mystérieuse que dans le film d’horreur, avec les illustrations d’Apolline Etienne qui donnent à cette petite ville hantée une personnalité bien à elle.

Visuellement, la tour de l’horloge attire immédiatement l’attention. Elle sert aussi de tour à dés : on y lance les deux dés qui déterminent les bâtiments accessibles pendant son tour. J’aime bien cette idée d’un décor qui participe au jeu plutôt que de simplement faire joli au milieu de la table. Pour Halloween, le petit effet de mise en scène tombe particulièrement bien.

Le principe consiste ensuite à choisir entre récupérer une carte Bâtiment et retourner les cartes d’un même bâtiment déjà accumulées devant soi. C’est alors que l’on découvre les photos, les éventuels fantômes et les différents effets. Le premier à capturer cinq fantômes, ou à réunir trois fragments d’amulette, remporte la partie. Tout le monde explore donc la même ville, mais chacun cherche à boucler sa chasse avant les autres !

Un peu de chance, quelques choix et une ambiance de saison

Ce qui me plaît dans cette proposition, c’est le dilemme entre continuer à préparer son coup et déclencher ses photos. Accumuler plusieurs cartes peut rendre un retournement intéressant, mais encore faut-il obtenir le résultat permettant de les utiliser. Les dés ont donc leur mot à dire, et mieux vaut apprécier les surprises que vouloir tout contrôler.

Quelques possibilités apportent de la nuance : un jeton permet de relancer les dés, tandis que les indices récoltés donnent accès aux fantômes du parc. De quoi offrir d’autres pistes quand les clichés ne livrent pas les prises espérées.

Annoncé pour 2 à 4 joueurs dès 8 ans, avec des parties d’environ 15 minutes, Spooky Tower présente un format facile à glisser dans un programme d’Halloween. Une petite chasse avant de sortir, ou en rentrant pour faire durer la soirée. Et si vous cherchez aussi à habiller les étagères pour l’occasion, nos Funko Pop Halloween avec Ghost Face, Freddy et Hannibal restent dans le thème. Ici, les fantômes ont au moins la politesse de se laisser photographier.

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