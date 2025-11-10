Quel titre représente mieux le jeu de société que le Monopoly ? Véritable classique parmi les classiques, le titre de Hasbro est présent dans quasiment tous les foyers. Qu’il s’agisse de la version de base ou de l’une des ses innombrables déclinaisons, il y en a pour tous les goûts. Aujourd’hui, on a eu la chance de se voir offrir par Hasbro le petit dernier de la famille : Monopoly Appli Bancaire. On a testé ça en famille, et je vous en parle tout de suite !

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

La promesse de ce Monopoly Appli Bancaire ne m’enchantait pas vraiment avant de me lancer dans la partie, il faut bien le reconnaître. L’idée : tous les billets sont remplacés par des cartes bancaires individuelles, et le téléphone portable de l’un de joueur (équipé de l’appli gratuite liée au jeu) gère la banque. Plus de billets au Monopoly, sérieusement ? Je trouve que l’un des charmes du jeu repose dans le fait de crouler sous les biftons, de construire de véritables murailles de cash, si hautes qu’on n’en voit presque plus les autres joueurs. Et là, tout à coup, vous voulez me retirer ça et espérer que j’y trouve un quelconque plaisir ? Belle audace.

Et bien il faut reconnaître que je me suis fourré le doigt dans l’oeil, et que les quelques parties qu’on a pu faire avec mon fils et ma femme ont été vraiment très plaisantes ! L’un des aspects vraiment positif est le fait que, pour peu qu’on leur prête un téléphone, Monopoly Appli Bancaire permet aux enfants de jouer de manière beaucoup plus indépendante, l’application gérant chaque déplacement, chaque transaction. On ne peut donc pas trop se louper, et ça limite pas mal les conflits inhérents à chaque partie.

Concrètement, chaque tour se passe de la même manière : on lance les dés, on se déplace, et on scanne le QR code de la carte sur laquelle on vient de tomber. Dans le cas d’une propriété, si elle n’appartient à personne, vous pouvez directement cliquer sur « acheter », et il ne vous reste plus qu’à passer votre carte bancaire devant le téléphone (là encore via le QR code présent au dos) et hop, la banque vous débite le montant demandé. Si elle appartient déjà à quelqu’un, hop, sa tête apparaît sur le téléphone, et d’un clic vous pouvez lui envoyer l’argent (prends ça Wero). On retrouve également quelques petits mini-jeux simples comme tout pour les parcs gratuits, les gares ou encore la prison, ce qui apporte un petit peu de fraîcheur bienvenue ! Avec tout ça, une bonne chose (ou mauvaise, c’est selon votre team) : impossible de tricher désormais !

C’est vraiment très plaisant, et le jeu a vraiment été pensé pour les plus jeunes. Les traditionnelles rues de Paris sont ici remplacées par des propriétés loufoques et fun, comme un skatepark extraterrestre, un élevage de licornes, une machine à remonter dans le temps, une gigantesque chocolaterie, j’en passe et des meilleures. Les idées aussi bien que les design des cartes/cases est vraiment très cool, et on ne peut que féliciter les illustrateurs pour ce très bon boulot.

La fin de partie ici ne se fait pas lorsque tout le monde est ruiné, mais lorsque l’ensemble des propriétés ont été achetées. Petite astuce qui accélère les parties : un double effectué avec les dés vous donne la possibilité de vous déplacer où vous voulez sur le plateau ! De quoi viser juste facilement ! Au total, les parties durent une petite demi-heure, ce qui est très convenable en comparaison de certes parties interminables sur les versions classiques. A la fin, celui qui est le plus riche (argent et propriétés) l’emporte. Quelques bonus viennent potentiellement chambouler le cours des choses, octroyant quelques crédits supplémentaires pour les joueurs qui possèdent le plus de cartes, le plus de groupe de couleurs ou encore celui qui a vu le plus de joueurs tomber sur l’une de ses propriétés. Plutôt cool !