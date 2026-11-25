Chez nous, la pâte à modeler fait partie des activités sur lesquelles Noah et Ellie se retrouvent facilement. Avec presque quatre ans d’écart, ils n’ont pas toujours envie de jouer aux mêmes choses. Là, ils peuvent chacun bricoler un truc dans leur coin, puis mettre le tout dans la même assiette. Avec La Cuisine des Petits Chefs de Play-Doh, ça prend vite des airs de restaurant. Ils préparent des repas ensemble et poussent le jeu jusqu’à organiser un dîner.

Des pâtes à la manivelle et une poêle qui grésille

La cuisine se pose sur une table et mesure environ 46 cm de large. Elle a une plaque interactive, une poêle, une casserole et même une petite friteuse. On modèle une galette de burger, on la met dans la poêle et ça grésille. Avec la casserole, on entend l’eau qui bout. Le bruitage a du sens dans le jeu. Il donne quelque chose à faire entre le moment où on a fabriqué son burger et celui où on l’apporte à table.

Au-dessus de la plaque, la machine à pâtes amovible permet de faire des raviolis, des rigatonis, des spaghettis et des fettuccines avec ses quatre embouts. On peut aussi mouler un œuf au plat ou préparer des frites. Il y a même des moules dans les deux contenants en forme de tomate et de fromage. Si on a déjà passé vingt minutes à faire des boudins avec un pot de pâte, on imagine assez bien le temps qu’on peut passer à composer un menu entier.

Le dîner fait partie du jeu

Ce qui me plaît dans ce coffret, c’est qu’on peut s’amuser ensemble même quand on n’a pas la même patience pour la partie modelage. On peut passer du temps à empiler les ingrédients d’un burger ou faire trois frites et s’occuper de servir. Chez Noah et Ellie, l’idée du dîner au restaurant vient prolonger le jeu une fois les plats prêts. Ça me rappelle le petit côté dînette du set petit-déjeuner de BABY born Emma Click & Play, dont on parlait récemment.

Le coffret est conseillé à partir de 3 ans, avec 454 g de pâte à modeler et un prix conseillé de 44,99 €. Il faut prévoir trois piles AA pour les sons. À ce tarif, je le choisirais surtout pour des enfants qui aiment déjà la pâte à modeler et les jeux d’imitation. Chez nous, le plaisir est autant dans les spaghettis qui sortent de la machine que dans l’idée de décider à qui on va les servir.