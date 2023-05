À quelques 400km au-dessus de nos têtes, la station spatiale internationale (ISS) est sans doute l’édifice le plus complexe créé par l’humain. Née en 1998 de la coopération entre les États-Unis, la Russie, l’Europe, le Japon et le Canada, elle devrait prendre sa retraite aux alentours de 2030. Durant cette période elle a pu être le théâtre de nombreux évènements plus ou moins impressionnants. On vous en partage quelques-uns dans cet article.

1. Dans l’ISS, 2h de sport par jour obligatoires

L’apesanteur a beau paraître sympathique quand on y pense, mais c’est l’une des plus grosses contraintes de l’espace. Sur Terre, beaucoup de muscles (dont on n’a pas forcément conscience) nous permettent de nous tenir debout. Dans l’ISS, il n’y a pas de gravité, les muscles ne fonctionnent donc pas du tout de la même manière que sur le sol terrestre. Beaucoup ne fonctionnent même pas du tout étant donné que le corps flotte. Pour éviter l’atrophie, les astronautes sont obligés de faire un minimum de 2h de sport par jour. Cela est notamment possible grâce à un tapis roulant spécial avec des harnais, ainsi que des poids attachés avec de la résistance.

Thomas Pesquet, astronaute français, sur le tapis roulant de l’ISS

Il est à noter que cette photo n’est pas retournée. Dans l’espace il n’y a pas vraiment de haut et de bas à cause de l’apesanteur. Certains dorment sur le plafond, d’autres debout, attachés à un duvet. Toute la place est optimisée !

2. Le marathon de l’espace

On reste dans le domaine sportif pour cette seconde anecdote. En 2015, l’astronaute britannique Tim Peake a couru le marathon de Londres sur le tapis dont on parlait un peu plus haut. Il a terminé cette course en 3 heures 35 minutes et 21 secondes. Un record pour un marathon spatial. Et oui, dans l’espace, le corps est un outil de travail. Les astronautes ont donc tous une très bonne condition physique !

3. Recyclage de l’eau

Une question que l’on se pose beaucoup sur Terre : Comment les astronautes boivent-ils dans l’espace ? Transporter de l’eau dans les navettes serait trop coûteux, trop lourd et prendrait bien trop de place. Il a donc fallu penser un système ingénieux pour recycler tous types de fluides dans l’espace. Comme a dit notre cher Antoine de Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C’est la cas de l’eau à bord de l’ISS. La transpiration, les urines et toute forme d’eau présente dans la station sont transformés en eau potable. Ça donne envie ! Tout cela est possible grâce au Water Recovery System.

Si l’urine peut être recyclée, ce n’est pas le cas des autres besoins qui sont eux stockés et renvoyés sur Terre dans des navettes spéciales.

4. Des manoeuvres d’urgence de plus en plus fréquentes

L’un des majeurs problèmes dans l’espace est l’accumulation des débris spatiaux. Si des organisations internationales réfléchissent à des moyens de collecte, les commandants successifs de la station spatiale ont de plus en plus besoin de faire des manœuvres pour modifier légèrement l’orbite de l’ISS. Trois manœuvres de ce types ont eu lieu en 2020, un chiffre conséquent. Ces modifications d’orbite ne se font pas à la dernière minute, mais un phénomène à la Gravity n’est pas à exclure dans les prochaines années. Heureusement pour les astronautes, des procédures d’évacuation d’urgence existent et tous la connaissent.