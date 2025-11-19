Noël approche à grands pas, et on est tous à la recherche des meilleurs cadeaux possibles. Pour mon fils Noah cette année, j’essaie au maximum d’allier l’utile à l’agréable, dans la mesure du possible. Lorsque Teknofun nous a présenté quelques unes de ces nouveautés, j’ai de suite su vers quoi m’orienter !

En ce moment, c’est le retour de la peur du noir pour mon fiston Noah, après plusieurs mois/années de tranquillité sur le sujet. Le soir, c’est donc la lutte contre les ténèbres monstrueuses avant de pouvoir s’endormir et, si on essaie de l’aider et de lui expliquer que tout va bien même dans le noir, on veut également lui donner un petit coup de main avec des petites lumières douces.

Régalade, Teknofun me contacte il y a quelques temps pour me présenter leurs nouveautés, parmi lesquelles une flopée de veilleuses et autres joyeusetés aux couleurs de Pokémon. Et même s’il n’a toujours pas vu le moindre épisode (j’ai hâte !), il est déjà un grand fan des petites créatures. J’ai pu mettre la main sur deux produits en particulier, que toute la famille a adoré.

La guirlande Pikachu et les starters originaux

Le premier, c’est une jolie petite guirlande lumineuse plutôt douce, à l’effigie des 4 starters favoris de l’humanité (toute autre réponse à « quelle est ton starter préféré ? » entraîne un licenciement pour faute grave chez Conso-Mag, ndlr). Chacun d’entre eux a droit à une face éveillée, et une autre endormie. La lumière est douce, et il existe également un deuxième mode les faisant clignoter – qu’on n’utilise pas de notre côté mais qui a le mérite d’exister si vous voulez davantage faire briller votre existence.

Un Bulbi sur son arbre perché

Mon petit favori de la sélection qu’on a pu découvrir, c’est cette petit scène mettant en avant mon petit chouchou de la bande, Bulbizarre. On y voit le Pokémon de type plante se reposer dans un coin de forêt, sur une petite souche. D’un clic, vous pouvez illuminer les champignons qui se trouvent de part et d’autre, pour une ambiance aussi douce que réconfortante. Je pense que Noah aurait pu être apaisé avec celui-ci au moment de s’endormir, mais le jouet a fini sur mon bureau. Désolé fiston.

Vous pouvez retrouver ces deux produits et plein d’autres directement sur le site officiel de Teknofun.