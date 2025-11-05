Il y a des histoires d’amour qu’on pense indétrônables. Jusqu’au jour où quelqu’un débarque et change tout. Cet été, je pensais avoir trouvé mon clavier idéal avec le CHERRY MX 8.3 TKL – compact, nerveux, ultra agréable. Je m’étais même fendu d’un test tout en admiration juste ici.

Mais voilà : un détail me titillait. Son absence de pavé numérique. Et quand on utilise le même PC pour geeker la nuit et torturer des tableaux Excel le jour, ce manque finit par peser. Devinez quoi ? CHERRY m’a entendu. Et ils ont sorti… le MX 10.1 Wireless. Format full size, boîtier alu, switches low-profile maison nouvelle génération. Autant dire que j’étais prêt à dégainer mes poignets et mes macros pour le mettre à l’épreuve.

Le feeling de frappe : un rugissement feutré

Dès les premières minutes, il y a ce truc difficile à décrire mais tellement évident : on sent la maîtrise. Les nouveaux switches CHERRY MX Low Profile 2.0 donnent un ressenti à mi-chemin entre mécanique traditionnelle et clavier plus fin… mais avec ce claquement net, précis, presque chirurgical. Pas trop sonore, pas trop raide, juste ce qu’il faut pour sentir que chaque frappe compte.

Si vous adorez cette sensation de fluidité premium, c’est du bonheur pur. J’ai tapé des pavés dessus (littéralement), j’ai fait des lignes de code, j’ai spammé mes touches sur 2-3 jeux, j’ai renvoyé des mails en rafale… jamais une fausse note. On est clairement dans du haut de gamme maîtrisé, pas du “on pose juste du RGB pour faire joli”.

Un profil bas… qui en jette

Je vais être honnête : je préfère normalement les claviers un peu hauts. J’aime avoir cette sensation de profondeur sous les doigts. Ici, c’est plus fin, plus discret. Mais l’esthétique… wow. Sur un bureau épuré, c’est magnifique. L’aluminium, les touches PBT, l’écran LCD intégré, la molette texturée : tout respire la qualité, le sérieux, le produit qui a été pensé et pas juste assemblé vite fait.

Et au passage, ça devient presque un objet déco. Je me suis surpris à lui lancer un regard complice avant de lancer Diablo IV. C’est grave docteur ?

Polyvalence totale : un clavier pour tout faire

En filaire, on atteint jusqu’à 8000 Hz. En 2.4 GHz, 4000 Hz. C’est de la réactivité de taré. Honnêtement, même pour du compétitif, je ne vois pas comment ça pourrait limiter qui que ce soit.

Mais surtout : on peut le connecter à tout. PC, tablette, laptop, même smartphone si vraiment vous voulez répondre pro à un message perso sur WhatsApp en mode CEO. Bluetooth multipoint, dongle 2.4 GHz, USB-C… un switch de source en deux secondes grâce à la molette et l’écran. Et l’autonomie ? Je ne l’ai pas rechargé depuis des lustres. La marque annonce jusqu’à 900 heures en Bluetooth. Je veux bien les croire.

L’écran, d’ailleurs, n’est pas qu’un gadget : gestion du RGB, profils personnalisés, infos batterie… Ça évite de jongler avec un logiciel quand on n’a pas envie. On aime.

Verdict : CHERRY met (encore) une claque au marché

Ce clavier est simple à résumer : il fait tout, il le fait très bien, et il le fait avec style. Il coche toutes les cases : confort, performances, finition, fonctionnalités, autonomie… et en plus il se permet d’être beau.

Le MX 8.3 TKL m’avait charmé. Le MX 10.1 Wireless, lui, m’a conquis. Définitivement. Il ne quitte plus mon bureau. Et si un jour CHERRY sort une version “un peu plus haute mais toujours aussi magnifique”, je serai le premier à signer.

Pour l’instant ? On tient probablement l’un des meilleurs claviers premium grand public du marché, proposé au prix de 200 euros.