Le Black Friday approche et les sites marchands vont être pris d’assaut. Les cybercriminels le savent bien et profitent particulièrement de cette période pour dupliquer leurs arnaques. Ici, nous vous disons comment les éviter et acheter avec prudence sur le net pendant le Black Friday.

Inspecter la page du site

Pendant le Black Friday, des sites de promotions fiables et des sites frauduleux se côtoient sur la toile. Alors, méfiez-vous des apparences ! : cela peut être le résumé d’une enquête internationale datant de 2024. Cette étude a révélé qu’un réseau de cyberarnaques a mis en ligne plus de 75 000 faux sites marchands en seulement 4 ans. En générant 800 000 commandes frauduleuses (produits jamais livrés), c’est un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros qui a été engrangé. Pas si étonnant au vu de l’imitation parfois troublante des faux sites en comparaison aux vraies pages web. Logo, design.

Vérifiez les indices légaux

Et pourtant ! Plusieurs indices sont à prendre en considération pour ne pas tomber dans le piège. À commencer par la première page du site. Normalement, c’est là que sont inscrites les conditions générales de vente. Elles doivent donner un maximum de détails sur les mesures de réduction de prix des produits ou services proposés, elles doivent établir un règlement précis sur les achats et les transactions effectués. Si les phrases y sont trop floues, si les termes sont trop vagues, vous devez être vigilant et poursuivre l’examen du site avant tout achat. Vérifiez aussi les conditions légales pour obtenir les informations concernant le nom officiel de l’entreprise, sa dénomination sociale ou ses données de contact. Autre aspect : les fautes d’orthographe ! Si un site n’est pas “fait main”, cela se notera dans la syntaxe et les fautes d’orthographe.

Faites attention au hameçonnage

L’hameçonnage (ou phishing en anglais) consiste à faire mordre à l’hameçon de potentiels clients. Comment ? Avec un simple mail, un sms ou une annonce sur les réseaux sociaux. Il est primordial de ne pas cliquer sur le lien proposé pour ne pas subir ensuite un véritable dépouillement de vos données personnelles. Si l’annonce vous intéresse et que vous souhaitez vérifier sa crédibilité, vous devrez taper manuellement son nom sur un moteur de recherche. Vous le constaterez, si ce n’est déjà fait les années précédentes, ce genre d’arnaques est bien plus fréquent à l’approche du Black Friday.

Préférez les sites français ou européen

Les sites de l’Hexagone et ceux de l’Espace européen répondent à la réglementation en vigueur dans le cadre des lois votées au Parlement. C’est le cas de la règle du droit de rétractation qui est de 14 jours ouvrés après achat. Les sites marchands du reste du monde ne répondent pas à cette obligation. Outre cela, la barrière de la langue pourrait être un frein à la compréhension des données du site choisi. Même si l’anglais est la langue du libéralisme et que la majorité des sites propose une traduction, les interlocuteurs peuvent ne pas savoir parler anglais. Enfin, sachez qu’en cas de litige avec un site de l’étranger, votre requête aura moins de chances d’aboutir.

Méfiez-vous des offres promotionnelles excessives

Tout ce qui brille n’est pas forcément précieux. Ainsi, plus une offre est alléchante, plus vous devrez être prudent. Le meilleur moyen de savoir si une promotion est vraie, c’est de comparer son prix avec les autres offres du même produit sur internet. Vous devrez également bien vérifier si des frais exorbitants ne s’y ajouteraient pas pour l’envoi, l’emballage ou la taxe douanière.

Soyez très vigilant(e) lors du paiement

Une fois toutes ces vérifications faites, vous pouvez avancer dans votre démarche et finir par acheter le produit qui vous fait tant rêver ! Là encore, ne relâchez pas la garde et jetez un coup d’œil à l’adresse http du site. En général, il est suivi d’un s pour “secure » ou précédé d’un cadenas pour montrer sa sécurité. De plus, il devrait vous apparaître une boîte de dialogue dans laquelle est mentionnée la conformité de la page et ce, avant toute transaction. Enfin, à la fin de la transaction, évitez de cliquer sur “enregistrer vos données de paiement” car vos données bancaires enregistrées par votre navigateur pourraient être prises pour cible par les cybercriminels.