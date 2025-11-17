Après avoir testé la Konos Trillium ATR — une chaussure légère et très dynamique en montée — j’étais curieux de voir ce que Columbia réservait du côté des modèles plus protecteurs. La Peakfreak Rush Mid OutDry Homme se présente comme une alternative plus robuste, pensée pour les terrains difficiles et les conditions météo capricieuses. Autant dire qu’on change clairement de registre… et c’est une très bonne surprise.

Dès les premières minutes, la différence de philosophie avec la Trillium ATR est évidente. On est ici sur un modèle mid, avec une tige plus haute qui maintient la cheville sans l’emprisonner. On sent immédiatement un surplus de stabilité, très appréciable dans les pierriers ou les sentiers qui déversent. La chaussure reste toutefois étonnamment agile : on n’a pas cette impression de lourdeur qu’on peut retrouver sur certains modèles montants.

L’un des atouts majeurs de cette Peakfreak Mid, c’est évidemment sa membrane OutDry, pensée pour garder les pieds au sec dans à peu près toutes les situations. J’ai pu marcher dans l’herbe trempée, traverser quelques flaques et m’amuser sur un chemin détrempé : aucun passage d’eau, aucune humidité qui s’invite à l’intérieur. Pour de la randonnée dans le Sud, où la météo peut changer vite en altitude, ou pour des sorties en automne/hiver, c’est un vrai confort mental. On avance sans réfléchir, en sachant que l’imperméabilité suivra.

Sous le pied, on retrouve le duo Techlite+ et Adapt Trax déjà éprouvé, mais avec une personnalité un peu différente de la Trillium ATR. L’amorti est ferme juste comme il faut — assez protecteur pour avaler les cailloux, mais sans tasser la foulée. L’adhérence, elle, est très convaincante. Sur terrain humide, la semelle Adapt Trax fait un excellent travail : racines mouillées, rochers sombres, terre grasse… je n’ai pas eu de mauvaise surprise. Là où la Trillium ATR cherche la légèreté et la rapidité, la Peakfreak Mid mise clairement sur la sécurité et la précision.

Le maintien du médio-pied est très bon, grâce au système Navic Fit, et l’ensemble de la chaussure donne un sentiment de fiabilité immédiat. On sent que Columbia l’a pensée pour ceux qui veulent marcher longtemps, dans des conditions changeantes, avec du dénivelé, du poids sur les épaules ou simplement une envie de se sentir plus en confiance sur les passages techniques.

Pour autant, la chaussure reste agréable à porter hors des conditions extrêmes. J’ai été surpris par sa polyvalence : elle se débrouille aussi bien sur les chemins roulants que sur les montées soutenues. Elle n’a pas la sensation d’agilité de la Trillium ATR — normal — mais elle apporte une sérénité que la chaussure plus légère ne peut pas offrir. Disons qu’elle donne envie d’aller se frotter à des terrains plus ambitieux, sans forcément basculer dans la catégorie « grosses chaussures de trek ».

En résumé, la Peakfreak Rush Mid OutDry Homme est une excellente option pour ceux qui aiment randonner par tous les temps, sur des sentiers exigeants, ou qui veulent simplement un modèle plus protecteur que la Trillium ATR. Là où cette dernière brille par son dynamisme et sa finesse à l’avant du pied, la Peakfreak Mid se démarque par son imperméabilité, son maintien et son caractère rassurant. Deux modèles très différents, mais qui se complètent parfaitement selon votre pratique.