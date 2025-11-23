À l’occasion des cinquante ans de Goldorak, un nouveau jeu vient se glisser sur nos tables : le Tarot Goldorak Xperienz, une version revisitée du tarot français qui plonge ses joueurs dans l’univers culte du robot géant. Le principe reste celui du tarot classique, ce qui permet de jouer immédiatement si l’on connaît déjà les règles, mais le jeu propose aussi une adaptation thématique complète avec un petit livret retraçant les personnages emblématiques de la saga : Actarus, Alcor, Vénusia, Phénicia, les Golgoths, Vega, et toute la galerie de visages qui ont marqué une génération entière.

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

Même sans être expert en tarot, l’ensemble se prend facilement en main. Les règles spéciales rappellent les bases sans les alourdir et permettent de retrouver rapidement les automatismes des annonces, du chien ou des bouts. Pour ma part, cela m’a justement donné l’occasion de m’y remettre, et l’expérience a été plutôt agréable. Le jeu réussit à rester fidèle au tarot traditionnel tout en le parfumant légèrement à la sauce Goldorak, sans que cela ne perturbe les habitués.

Visuellement, les cartes sont la vraie force du produit : elles sont épaisses, solides, bien finies, et clairement pensées pour durer. Chaque figure reprend un personnage ou un élément de la licence, et on sent un vrai effort pour harmoniser l’ensemble. En revanche, le style graphique ne m’a pas totalement convaincu. Il a un côté très marqué, presque rétro-numérique, qui parlera sans doute aux nostalgiques du robot venu d’Euphor, mais qui m’a laissé un peu en dehors de l’univers. Goldorak n’est pas vraiment de ma génération, et cela se ressent dans mon manque d’attachement aux illustrations, même si j’en reconnais la qualité d’exécution.

Le jeu inclut également une petite fiche dépliante qui résume l’histoire et présente les personnages principaux, ce qui est une bonne idée pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas grand-chose à la série. Cela permet de mieux comprendre pourquoi tel personnage se retrouve sur telle carte et d’apprécier un peu plus la direction artistique, même quand on n’a pas grandi avec Actarus à la télévision.

En résumé, le Tarot Goldorak Xperienz est un bel objet, respectueux du jeu d’origine et pensé pour les fans comme pour les curieux. Il ne révolutionne pas le tarot, mais il lui offre un habillage généreux et soigné qui devrait séduire les amateurs de la licence. Même si l’univers ne me touche pas personnellement et que le style visuel ne m’a pas totalement charmé, j’ai trouvé l’expérience plaisante, surtout grâce à la qualité matérielle du jeu et à l’occasion de me replonger dans un classique intemporel.