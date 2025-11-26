Il y a des jeux qu’on n’attend pas forcément, ceux qu’on attrape comme ça, presque par curiosité, en se disant « allez, un petit duel rapide, ça peut être sympa ». Puis on ouvre, on joue… et on se retrouve avec quelque chose de plus malin que prévu. Cat Days et Woof Days font partie de ces petites boîtes qui ne paient pas de mine mais qui, une fois posées sur la table, dégagent une fraîcheur franchement agréable. Chats ou chiens ? Pourquoi choisir. Prenez les deux, et lancez-vous dans une semaine mouvementée faite de coups fourrés, de malices et de petites stratégies qui s’affutent au fil des parties.

Un petit jeu de duel qui ne ronronne pas

Ce qui m’a immédiatement plu, c’est la fluidité : on installe, on pioche, on joue. Chaque joueur remplit sa “semaine” avec des cartes représentant des animaux, chacun doté de son effet et de sa petite personnalité. Les chats sont exigeants, les chiens parfois un peu brutaux, certains ne veulent venir que le mardi, d’autres ne se placent qu’à côté d’un compagnon… Bref, ça fait sourire, mais surtout, ça rend le placement intéressant.

Le format est idéal pour des duels rapides : deux joueurs, une vingtaine de minutes, une mécanique hyper lisible. Et malgré la légèreté annoncée, il y a ce petit twist permanent : observer ce que fait l’autre, anticiper, contrer, tenter de le surprendre avec une carte événement qui va renverser la table au bon moment. On n’est pas chacun dans son coin : ça interagit, ça se pique des places, ça chamboule les plans.

De vrais petits coups de griffe… et de crocs

Il faut le dire : malgré la mignonnerie affichée, Cat Days et Woof Days cachent une vraie dimension tactique. Pas une stratégie lourde, non — mais suffisamment de choix et de contraintes pour rendre chaque partie différente. Une grille se construit sous vos yeux, mais peut se déstructurer en une carte. Ce côté “tiens, je ne l’avais pas vu venir” donne une nervosité plaisante au duel.

Même le design joue dans la réussite. Les illustrations donnent le ton : c’est expressif, lisible, charmant. On identifie parfaitement ses cartes, ce qui renforce l’impression d’un petit jeu bien fini et pensé.

Pas un monstre stratégique… mais un vrai plaisir

Soyons clairs : on n’est pas dans le jeu expert. Le hasard peut pointer le bout de son museau — une pioche, un timing — et parfois faire basculer la partie. Ça fait partie du contrat. Ceux qui aiment maîtriser chaque paramètre pourront froncer un sourcil.

Mais pour ce que Cat Days et Woof Days cherchent à offrir — un duel rapide et malin —, ça fonctionne très bien. La règle s’explique en quelques minutes, les plus jeunes comprennent vite, et les adultes jouent avec autant de plaisir. C’est typiquement le genre de boîtes qu’on garde à portée de main pour un apéro, une soirée improvisée ou quand on n’a pas envie de sortir un gros jeu.