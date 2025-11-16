Recevoir une nouvelle paire de chaussures de randonnée, c’est toujours un petit moment d’excitation. Avec les Konos Trillium ATR Homme de Columbia, la promesse était claire : une chaussure pensée pour la randonnée active, confortable, légère et capable d’encaisser de bons dénivelés. Après plusieurs sorties, sur terrains variés, je peux confirmer que le modèle tient largement ses engagements.

La première chose qui m’a frappé en les enfilant, c’est leur confort immédiat. Pas de période d’adaptation, pas de frottements, pas de zones rigides : on est directement bien dedans. Columbia mise ici sur une construction respirante et des renforts sans couture autour du médio-pied, du talon et de l’avant, et cela se ressent. La chaussure enveloppe le pied sans jamais serrer, tout en offrant un maintien très correct sur les portions plus techniques.

En marche, un détail m’a particulièrement marqué : l’avant de la chaussure est sensiblement plus fin que l’arrière, et ce n’est pas juste esthétique. En montée, cette finesse apporte une vraie facilité dans la foulée. On fléchit mieux, on accroche mieux les marches naturelles et on ressent une forme de dynamisme que je n’attendais pas forcément. C’est cohérent avec la philosophie « fast-hiking » annoncée par Columbia et avec les rainures profondes à l’avant-pied, censées favoriser la propulsion. Sur mes randos, ça s’est clairement ressenti.

L’amorti, assuré par la semelle Techlite+ couplée au système Omni-MAX, est très agréable. On sent un bon retour d’énergie mais sans l’effet rebond exagéré de certaines chaussures trop souples. Ici, l’équilibre est bon : suffisamment de confort sur les longues distances tout en conservant la stabilité nécessaire pour rester serein dans les passages plus instables. La semelle extérieure Adapt Trax, pour sa part, s’en sort très bien. Sur terrain sec, rien à redire ; sur rochers humides ou racines glissantes, l’adhérence reste convaincante, même si l’on est un cran en dessous d’une chaussure purement alpine. Pour le randonneur polyvalent, c’est largement suffisant.

Avec ses environ 336 grammes annoncés en pointure 42, la Konos Trillium ATR reste en plus un modèle léger, ce qui contribue beaucoup au plaisir de marche. Le drop de 8 mm assure une prise en main naturelle, sans demander d’adaptation particulière.

Tout n’est pas parfait, évidemment. Les terrains très techniques ou les longues descentes très raides rappellent qu’on est ici sur une chaussure basse, pensée pour la rapidité et la polyvalence plus que pour la montagne engagée. Le fait que l’avant soit plus fin signifie aussi qu’on ressent un peu plus le relief dans certains cas, même si cela ne m’a pas gêné outre mesure. Mais dans l’ensemble, cette Columbia n’a jamais semblé dépassée par les situations que je lui ai proposées.

Au final, la Konos Trillium ATR Homme est une chaussure qui m’a beaucoup plu. Très confortable, dynamique en montée, bien maintenue au talon et suffisamment adhérente pour la majorité des sorties, elle coche beaucoup de cases. Pour les randonneurs qui aiment marcher vite, enchaîner les dénivelés et évoluer sur des terrains variés sans s’encombrer d’un modèle trop massif, c’est clairement une excellente option. Columbia signe ici une très belle polyvalente, pensée intelligemment et agréable à utiliser.