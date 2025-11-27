Dès les premières pages de Hiver nucléaire, on est frappé par l’univers graphique : Montréal transformée, ensevelie sous un hiver sans fin après un accident nucléaire à la centrale de Gentilly-3. L’héroïne, Flavie, livre à motoneige des colis dans ce paysage glacé, mutant. Le style graphique est vraiment plaisant : les planches regorgent de détails visuels, les ambiances polaires sont rendues avec soin, et certaines images m’ont réellement fait “oh, j’aimerais les accrocher comme illustration”. On sent que l’autrice a un vrai souci esthétique, un vrai plaisir à dessiner — on ne se contente pas du strict minimum, oh non. Le trait est expressif, les décors bien travaillés, et je dois l’avouer : j’ai pris plaisir à m’attarder sur certaines double-pages, à repérer les néons qui percent la neige, les mutants irradiés à peine esquissés dans un coin, les interactions entre personnages dans ce monde gelé.

Cela dit, mon plaisir graphique s’est heurté à un obstacle non négligeable : le dialogue. Et plus précisément, le fait que l’album est écrit en français québécois, avec tout son jargon, ses tournures d’expression locales. À titre personnel, j’ai eu beaucoup de mal à “entrer dans” le texte. Trop de mots, de tournures, de répliques qui m’ont fait sortir du flow de la lecture — j’ai dû relire plusieurs fois un bout de dialogue pour bien comprendre ce que le personnage voulait dire. Et, à mon sens, ça freine un peu l’immersion : quand on bute sur la langue, on évite de se laisser glisser dans l’univers, et cela coupe un peu la magie visuelle.

Pour autant, l’histoire en elle-même tient la route. Le mélange d’anticipation post-apocalyptique, d’humour (souvent noir ou sarcastique), de romance un peu timide entre Flavie et Marco, et de critique sociale (sur les livraisons express, l’ubérisation, l’irradiation, la mutation, etc. et qui feront d’ailleurs pas mal penser à ce qu’on peut retrouver dans Death Stranding au niveau des thèmes) fonctionne. On a un univers cohérent, on comprend vite les règles du jeu de ce Montréal irradié et gelé. On ne s’ennuie pas. Certains passages sont même très bons, les gags visuels ou verbaux qui font “oui, j’y crois”, la relation entre personnages qui monte doucement.

Cependant, et c’est peut-être ce qui me bloque un peu, je trouve que le “ton” global n’est pas totalement abouti pour un public français européen. Certes, le style québécois a tout son charme, mais dans un album que j’espérais fluide, pour une lecture détente, je me suis dit à plusieurs reprises “ah mince, je dois refixer ma concentration”. On perd un peu de l’élan. Et certaines sous-intrigues, sans être mauvaises, restent vraiment légères — ce qui n’est pas un problème en soi, mais ça fait qu’au final je ne me suis pas dit “chef-d’oeuvre”.

Si je devais donner un verdict : je recommande cet album, surtout si vous aimez la BD qui a du style, un univers fort, une héroïne charismatique et des décors hors norme. C’est un bel objet, aussi bien visuellement que narrativement. Mais attention : soyez prêts à faire l’effort sur le dialogue si vous n’êtes pas familiers avec le français québécois — c’est un peu comme entrer dans un film en VO non sous-titré, en exagérant le trait. Si ce “challenge » ne vous rebute pas, vous passerez un très bon moment. Sinon, vous risqueriez d’être un peu freinés par le rythme de lecture.