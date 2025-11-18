Après mes deux derniers tests des chaussures Columbia — la Konos Trillium ATR, légère et dynamique en montée, puis la Peakfreak Rush Mid OutDry, plus protectrice et pensée pour les terrains exigeants — j’avais envie de continuer l’exploration de la gamme avec une pièce textile. J’ai donc enfilé la Veste Technique Hybride en Polaire Arctic Crest Homme, reçue en noir, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle coche rapidement beaucoup de cases.

La première impression est très simple : un design sobre, passe-partout, qui ne fait pas « veste de randonnée » au premier coup d’œil. C’est typiquement le genre de vêtement qu’on peut porter aussi bien sur un sentier, en ville ou pour une sortie tranquille en fin de journée. Columbia reste souvent fidèle à cette approche outdoor-urbain, et ici, c’est réussi.

Une fois sur les épaules, la veste surprend par sa légèreté, beaucoup plus importante qu’on pourrait l’imaginer en la voyant. Pourtant, elle tient vraiment chaud. Lors de mes sorties en fin d’après-midi, quand la température commence à tomber, je n’ai jamais eu besoin d’ajouter une couche supplémentaire. La chaleur est bien répartie, sans jamais créer la sensation étouffante que certaines polaires peuvent provoquer.

La coupe est confortable, les empiècements plus souples sous les bras offrent une bonne liberté de mouvement, et les poches zippées permettent de garder téléphone, clés et accessoires en sécurité. Tout est simple, bien pensé, sans fioritures. On sent que Columbia a voulu proposer une veste capable d’accompagner les activités du quotidien comme les petites aventures du week-end.

Ce que j’apprécie dans ce modèle, c’est qu’il s’intègre parfaitement dans une logique « polyvalence + efficacité ». Là où la Konos Trillium ATR misait sur la finesse de l’avant-pied pour gagner en dynamisme en montée, et où la Peakfreak Mid OutDry misait sur la protection et l’imperméabilité pour affronter le mauvais temps, l’Arctic Crest mise sur la chaleur maîtrisée, dans un format suffisamment discret pour être portée partout.

Ce n’est pas une veste conçue pour les très grands froids ni pour l’alpinisme engagé, évidemment. Mais pour de la randonnée trois saisons, des sorties fraîches, de la marche active ou juste une balade à la tombée du jour, c’est un excellent compagnon. On la porte sans y penser, et c’est souvent le meilleur signe.

En résumé, la Veste Technique Hybride Arctic Crest est un très bon choix pour ceux qui veulent une pièce chaude, légère, agréable à porter et suffisamment discrète pour ne pas rester au placard le reste du temps. Une veste efficace, simple et bien foutue, dans la continuité de ce que Columbia propose cette saison.