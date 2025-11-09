L’apéritif, en France, c’est plus qu’un petit moment avant le repas : c’est une institution. On est plus de 89 % à en organiser régulièrement, et près d’un tiers des Français font même de l’apéro un rendez-vous hebdomadaire. Et pourtant, au milieu des verres, des petits biscuits et des tartinables, un objet reste souvent sous-estimé : le plateau. C’est justement ce qu’a voulu bousculer COCO&CO, une jeune marque 100 % française qui transforme cet accessoire du quotidien en véritable pièce de design.

Pour ce test, j’ai mis la main sur deux modèles : le Plateau Bandana Saphir et le Plateau Éléphant. Deux styles, deux ambiances… et deux très belles surprises.

Des plateaux aussi esthétiques que durables

COCO&CO ne se contente pas de sortir de jolis plateaux. La marque revendique un ADN fort : fabrication 100 % française, bois de bouleau issu de forêts gérées durablement, labels NF et Origine France Garantie, artisans locaux… On sent que chaque modèle a été pensé pour durer, tant dans sa solidité que dans son esthétique. Le bois est recouvert d’une surface stratifiée très résistante, ce qui leur permet de survivre aussi bien aux taches qu’aux soirées un peu trop dynamiques.

C’est un détail, mais important : ce sont des objets qu’on a envie de laisser dehors, posés sur la table ou dans la cuisine, simplement parce qu’ils embellissent la pièce.

Le Plateau Bandana Saphir : mon coup de cœur instantané

Si je devais n’en garder qu’un, ce serait celui-ci. Le Bandana Saphir m’a vraiment tapé dans l’œil. Son format un peu plus long que la moyenne lui donne une vraie présence sur une table d’apéro, et l’effet “chemin de table graphique” fonctionne particulièrement bien. On pose de petites verrines, quelques planches, un pot de houmous, et tout de suite ça fait tableau Pinterest – sans effort.

J’aime surtout son côté élégant et moderne, avec ce motif bandana travaillé façon design contemporain. C’est simple, mais ça a du style. Et honnêtement : il rend super bien sur une table, même quand on ne fait pas d’apéro. Je l’utilise parfois juste pour apporter deux verres dans le salon.

Le Plateau Éléphant : le préféré de Noah (et pas qu’un peu)

Dans un tout autre registre, j’ai aussi craqué pour le Plateau Éléphant. Plus enfantin, plus joyeux, presque ludique. Et alors là… Noah est littéralement tombé amoureux. Il le réclame pour tout : le goûter, ses petites collations, parfois même juste pour transporter ses jouets.

C’est assez révélateur : COCO&CO arrive à créer des objets qui ne parlent pas seulement aux adultes amateurs de déco, mais aussi aux enfants. L’illustration est vraiment adorable, les couleurs douces, et malgré son usage intensif (qui chez un enfant signifie “tout sauf un usage normal”), il ne bouge pas. Les matériaux solides font clairement la différence.

Un vrai parti pris design (et engagé)

COCO&CO pourrait se contenter d’être une jolie marque française, mais elle va plus loin : collaboration avec des street artists sur des éditions limitées, designs audacieux, envie de transformer un objet utilitaire en petite œuvre d’art du quotidien.

Le fondateur, Pascal Jousset, ancien co-créateur d’une chocolaterie bio et équitable, pousse ici un projet où la création locale et la consommation responsable vont de pair. Et franchement, ça se sent : on n’a pas la sensation d’acheter un plateau au hasard, mais bien un objet pensé, réfléchi, cohérent.

Verdict

COCO&CO réussit un pari étonnant : rendre le plateau apéro… désirable. Le Bandana Saphir m’a séduit par son élégance et son format très pratique, tandis que le Plateau Éléphant a trouvé une place inattendue dans notre quotidien grâce à Noah, qui l’a adopté immédiatement.

Entre fabrication française, matériaux responsables, finitions impeccables et design travaillé, la marque coche à peu près toutes les cases. Et surtout : elle apporte un petit supplément d’âme à ces moments de convivialité que l’on aime tant.

Si vous voulez upgrader vos apéros sans tomber dans l’ostentatoire, COCO&CO est clairement une belle découverte – et une marque à suivre.