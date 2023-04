Nous voyons sur les réseaux de plus en plus d’influenceurs spécialisés dans le coloriage. Oui le coloriage ! En effet depuis déjà quelques années les livres de coloriage pour adultes s’imposent dans les magasins de loisirs créatifs. Le coloriage possède de réels bienfaits, colorier permet de se concentrer et de ne penser à rien d’autre et donc d’éliminer le stress. De plus le coloriage peut être une vraie alternative à ceux qui ne savent pas dessiner et qui souhaitent tout de même créer un joli tableau.

Nous allons ici vous proposer plusieurs livres, ainsi que les accessoires parfaits pour colorier avec soin. Nous nous basons sur le site Cultura, véritable mine d’or pour les férus d’art et de création.

Commençons avec ce type de coloriage, il s’agit de coloriages mystères, ici vous ne savez pas ce que vous coloriez et vous avez la surprise à la fin de votre travail. Comme vous pouvez le remarquer Disney est souvent à l’honneur même pour les adultes.

Cependant si vous préférez les coloriages moins enfantins vous pouvez trouver de nombreux livres dans votre style. Par exemple ici nous avons un livre sur les saisons au Japon. Ces coloriages vous promettent de beaux décors et une sensation de plénitude.

Enfin si vous préférez l’abstrait et les mandalas, de nombreux carnets sont disponibles. Comme celui-ci qui est un grand format.

Ensuite nous vous conseillons des crayons de couleur de qualité, qui vous permettront d’avoir un rendu uniforme. Ainsi des crayons de moyenne gamme sont très bien. Pour les feutres choisissez en de bonne qualité, il ne faut pas qu’ils percent votre feuille.

Vous êtes maintenant parés, bons coloriages !