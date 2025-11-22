Auteur Michael Moreci

Todor Hristov

Francesco Segala

Nate Piekos Nombre de pages 96 Date de parution 06/11/2025 Editeur Mana Books Prix 16€ Acheter Amazon

Résumé

Le Démogorgon est loin de Hawkins, dans l’Indiana. Une scientifique russe est bien décidée à ramener sa précieuse cargaison à bord d’un bateau. Le capitaine Jacoby est trop fauché pour refuser l’affaire un peu louche que lui propose un groupe de Russes qui veulent retourner de l’Alaska au Kamchatka à bord de son cargo, le Persephone. Mais les choses tournent mal lorsqu’un membre de l’équipage est sauvagement assassiné. Le capitaine et son équipage soupçonnent qu’il se trame quelque chose d’étrange et finissent par devoir traquer un monstre alors qu’une violente tempête fait rage au milieu de l’océan.

Ce que j’en pense

La série Stranger Things continue sa diversification et l’extension de son lore. Que ce soit avec des jeux de société, des livres ou encore des figurines, la très populaire série de SF sait vivre en dehors du petit écran !

Même si le Démogorgon est présent, cette nouvelle BD est totalement indépendante de la série TV. Le duo d’auteur déjà à l’œuvre sur la BD Stranger Things : Kamchatka revient nous narrer un huis clos horrifique sur un bateau. Le capitaine Jacoby, en manque d’argent, accepte une traversée vers la Russie pour le compte d’un groupe de scientifiques Russes plutôt louches et belliqueux. Ce petit groupe n’embarque pas seul et ramène dans ses valises un passager un peu violent et sanguinaire. Débute alors un massacre auquel vont tenter de survivre nos pauvres marins !

Niveau histoire, on est sur du classique et on pensera forcément à des références comme Alien, Caliban, … Le point fort de cette œuvre est incontestablement son aspect visuel. Dès les premières pages, on se prend une belle claque sur le beau travail de Todor Hristov. L’ambiance est pesante, lourde, sale et les apparitions du monstre sont aussi sanguinaires que violentes ! Du beau travail.

Le Voyage est un très bon complément à l’univers Stranger Things. Si l’histoire est assez classique, elle reste efficace. Le tout étant sublimé par un très beau travail graphique et de mise en couleurs ! Une BD un peu violente qui n’est pas pour tout le monde et que j’ai plutôt apprécié ! Je n’aurais pas été contre un petit chapitre en plus pour donner un peu plus d’épaisseur au scénario et aux personnages, plutôt clichés.

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre.