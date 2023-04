Alerte ! Le soleil pointe enfin le bout de son nez et qui dit soleil dit protection solaire bien sûr. Ne loupez pas la nouvelle gamme de lunettes de soleil Béaba spécialement conçue pour les enfants sous quatre tailles différentes : 0-9 mois, 9 mois-2 ans, 2-4 ans et 4-6 ans. Des designs modernes, des coloris au goût du jour et une technicité adaptée aux plus petits, découvrez tous les atouts de ces nouveaux produits tout juste commercialisés qui vous accompagneront tout au long de cette saison printanière et pour vos futures vacances d’été ! Au tarif unique de 35€, vous trouverez facilement votre bonheur parmi toutes les montures mixtes proposées aux coloris acidulés ou pastels. Béaba innove et ne commercialise pas seulement des gammes d’hygiène ou de cuisine adaptées aux plus petits mais également des accessoires axés sur le voyage ou le sommeil et même des éditions limitées pour atteindre l’exclusivité !

Une success-story française qui dure et qui évolue au fil du temps et des besoins… Béaba en a fait du chemin depuis la sortie en 1989 du premier robot-cuiseur pour enfant, pas moins de 200 produits sont sortis depuis qui ont étoffé les gammes cuisine, hygiène, voyage. Même des pièces de rechange ont fait leur apparition pour donner une seconde vie aux produits !

Une gamme solaire ultra-protectrice à la pointe de la mode !

Grâce à une recherche approfondie en présence de spécialistes de l’enfance : ophtalmologues, opticiens et ostéopathes ont contribué au développement et à la confection par Béaba de quatre modèles de lunettes de soleil disponibles dans des dizaines de coloris et designs pour varier les plaisirs et ainsi se démarquer des autres ! Les yeux de nos enfants sont d’autant plus fragiles que les nôtres étant plus perméables aux UV, il est donc absolument nécessaire de les protéger efficacement et avec style (vous aurez aussi d’autant plus de chances que ces lunettes restent sur le nez de vos enfants le plus longtemps possible 😊).

Fini les modèles noirs, gris ou marrons classiques peu gais et peu adaptés aux visages juvéniles qui ne reflètent tout simplement pas le caractère solaire et enjoué de nos enfants ! En plus de proposer des designs tendances, ces paires de lunettes n’ont rien à envier aux autres d’un point de vue qualité.

En effet, lorsque l’on recherche des lunettes de vue ou de soleil pour enfant, l’un des critères de choix se porte sur des formes enveloppantes qui éviteront de laisser passer les rayons de soleil en haut ou sur les côtés. Cette gamme offre une protection latérale optimale avec un blocage à 100% des rayons UV. Les verres sont de catégorie 3 et 4 de haute qualité pour une exposition ultra-protégée en montagne ou à la mer. Technicité et qualité se mêlent tout à fait au confort grâce à la matière duvetée Fit Tech qui permet aucune compression sur les zones sensibles du visage (au niveau du nez et des tempes par exemple). L’un des dangers les plus récurrents est la casse (à force de les laisser traîner ou les laisser tomber, je suis sûre que ça vous parle !) mais la monture de cette gamme est incassable, les branches sont ajustables à 360° et les bouts se courbent pour assurer un maintien optimal.

La paire de lunettes est dotée d’un cordon élastique à resserrer et désserrer à votre guise d’un système clip&play, le tout rangé dans un étui solide et dans un pochon microfibre pour les nettoyer tout en douceur.

Sept coloris pastel sont au choix pour la gamme Glee des 0-9 mois muni d’un bandeau élastique ajustable pour assurer un maintien de qualité même étant couché. 11 couleurs à départager pour la gamme Happy & Merry pour les 9 mois -2 ans, 10 pour la gamme Delight & Joy pour les 2-4 ans et enfin 8 pour la gamme Sunshine & Sunrise pour les 4-6 ans. Vous retrouverez même des designs vintages pour ces trois dernières tranches d’âge que l’on voit très régulièrement à la une pour les adultes, tentez donc le « matchy matchy » pour un total look stylé parents-enfants !

Des modèles tendances vintages!

Laissez-vous séduire sur Béaba par ces montures de charme qui sont parfaitement adaptées pour bébé et enfant avec une multitude d’astuces qui permettent de mêler qualité, confort et look stylé.