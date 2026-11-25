Le père Noël avait confié à Charlie Holmes le volant du camion chargé de livrer les cadeaux. Le trajet jusqu’à la station de ski du Mont Trenmain s’est bien passé. C’est après le repas de bienvenue que ça se gâte : le camion a disparu avec tout ce qu’il contenait. Dans ce deuxième calendrier de l’Avent de LOKI, Qui a volé les cadeaux de Noël ?, on a jusqu’au 24 décembre pour comprendre ce qui s’est passé. Et avec tous les habitants de Mysterville réunis au même endroit, il y a du monde à interroger.

Derrière les 24 fenêtres, on suit une seule affaire signée Théo Rivière et Les Fées Hilares, illustrée par Artémisia. La station sert de décor mais aussi de terrain d’enquête. On y revient de case en case, avec un plan pour se repérer et de nouveaux éléments à rapprocher des témoignages déjà recueillis. L’affaire est indépendante du premier calendrier, celui de l’étoile disparue.

Des indices à lire, à manipuler et même à sentir

Suivant le jour, il peut s’agir de remettre un puzzle en ordre, de révéler un message secret ou de se pencher sur une carte odorante. Difficile de faire plus littéral quand on vous demande de flairer une piste. Le matériel comprend aussi des autocollants pour écarter les suspects innocentés. Ça donne aux enfants un moyen de suivre l’avancée de l’affaire sans devoir se rappeler par cœur qui a dit quoi trois jours plus tôt.

L’enquête se découpe en trois temps, du 1er au 9, du 10 au 16 et du 17 au 24 décembre. Des cases de vérification permettent de faire le point, et des indices et solutions sont accessibles par QR code. C’est le genre de boîte qu’on laisse volontiers dans un coin du salon, avec les éléments déjà ouverts à portée de main. On peut alors y revenir le lendemain sans passer le début du goûter à chercher où est passé le plan.

Une enquête à partager dès 6 ans

Le calendrier est prévu dès 6 ans selon l’aisance en lecture. Un adulte peut lire un témoignage à voix haute et laisser l’enfant chercher le détail qui cloche. Comptez environ dix minutes par jour et un prix autour de 27 à 30 € suivant la boutique.

Pour les enfants qui préfèrent fabriquer quelque chose, le calendrier Clementoni Crée tes stylos propose un autre rituel. Et pour ceux qui ont déjà réservé une étagère à leurs figurines, il y a aussi le calendrier Bitty Pop! Pokémon. Avec Charlie, ce qu’on attend en ouvrant la prochaine case, c’est de savoir si on a enfin mis le doigt sur quelque chose.