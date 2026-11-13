Un sweat noir et un jogging noir, sur le papier, ça ne m’emballait pas plus que ça. Et puis j’ai vu Ko porter les deux ensemble. Franchement, c’est magnifique. Columbia nous a envoyé le sweat et le pantalon épais Amazesweats, tous les deux en XS. Je m’attendais à un ensemble confortable pour traîner à la maison. Ce que j’avais sous-estimé, c’était à quel point la coupe pouvait changer l’allure d’une tenue aussi simple.

Le sweat fait toute la différence

Le haut est ample aux épaules, avec des manches qui tombent un peu et un bas plus court qu’un sweat classique. Le pantalon suit davantage les hanches et les cuisses avant de s’ouvrir sur une jambe large. Les deux volumes se répondent super bien. Le sweat s’arrête là où il faut pour que la taille reste visible, et le pantalon garde une belle ligne jusqu’en bas. Et je ne vais pas faire semblant d’avoir un avis parfaitement neutre sur la question. Je trouve l’ensemble franchement sexy sur Ko, et c’est surtout la coupe du sweat qui fait ça.

Visuellement, le total look noir lui va super bien. Le haut se porte aussi très facilement avec un jean, mais c’est vraiment avec le jogging assorti que je le préfère. Dans notre sélection Columbia entre randonnée et vêtements du quotidien, on avait déjà aimé voir ce que la marque faisait sur des pièces plus simples. Ici, c’est le tombé qui fait tout le boulot. Et pour les jours où il fait vraiment froid, la doudoune noire Columbia Amaze Puff que Ko a adoptée complète bien le look.

Un jogging épais, et ça se voit

Le tissu a une vraie tenue. Columbia annonce 405 g/m² pour le jogging, et le chiffre colle bien à l’impression qu’on a en voyant les deux pièces. Le pantalon garde sa ligne et le sweat conserve son volume. Ça donne une tenue douillette pour les journées fraîches, avec un rendu suffisamment soigné pour sortir prendre un café. On est loin de l’usage de la tenue Platinum Peak II 3L que Ko avait portée au ski. Ici, tout l’intérêt du tissu épais se voit dans la façon dont il tombe.

Le sweat est vendu 85 € et le jogging 90 €. À 175 € les deux, je comprends qu’on hésite. Si je devais choisir une seule pièce, ce serait le sweat pour sa coupe. Mais c’est ensemble que je les trouve vraiment réussis.

Voir le sweat Amazesweats noir et le jogging assorti