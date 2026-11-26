Il y a les enfants qui ouvrent une case pour découvrir quel personnage ils vont poser sur leur étagère. Et puis il y a ceux qui s’arrêtent devant les stylos à paillettes au rayon papeterie alors qu’on était juste venus acheter une gomme. C’est à ces derniers que j’ai pensé en découvrant le calendrier de l’Avent Crée tes stylos de Clementoni. En 24 jours, il y a de quoi assembler huit stylos, avec plus de 100 accessoires pour les décorer.

Le coffret se déplie comme un petit présentoir. Les cases occupent la partie à plat et le décor se relève derrière, avec des exemples de stylos montés. Au fil de décembre, on récupère des éléments à assembler ou à garder de côté en attendant d’avoir de quoi finir le prochain modèle. Mieux vaut donc avoir une petite coupelle pour les perles et les embouts. En plein mois de décembre, on a déjà assez de choses à retrouver sous la table.

Des stylos à eau et des stylos bijoux

Clementoni joue sur deux styles. D’un côté, des corps transparents à garnir de décorations irisées, comme des petits cœurs roses. De l’autre, des stylos bijoux sur lesquels on enfile des perles, des nœuds et des pièces façon pierres précieuses. Pour finir, on peut ajouter un petit personnage. Il y a par exemple un chat blotti contre un sapin ou un autre qui dépasse d’un paquet cadeau. Le plus drôle, ce sera de choisir à quoi ressemblera le sien en mélangeant les couleurs et les formes.

Le calendrier s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, comme indiqué sur la boîte. Son prix indicatif est de 29,90 €. Les petits éléments demandent un peu de minutie. Pour un enfant qui aime déjà enfiler des perles ou décorer ses affaires, c’est précisément le genre de détail qui peut prolonger le plaisir après l’ouverture d’une case. Et les huit stylos ont de quoi servir ensuite, que ce soit pour signer une carte de Noël, décorer un carnet ou en glisser un dans un paquet.

Dans le même esprit de rendez-vous quotidien, le calendrier de l’Avent Détective Charlie propose une affaire à résoudre en famille. Pour la petite figurine à découvrir, direction le calendrier Bitty Pop! Pokémon. Ici, je vois bien le premier stylo terminé servir aussitôt à écrire les étiquettes des cadeaux. S’il quitte la trousse assez longtemps pour ça, évidemment.