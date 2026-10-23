Bleu – Quand la nature invente l’exception de Bernard Valeur

Si la couleur bleue nous entoure de manière assez omniprésente (le ciel, l’océan, …), elle se fait au final relativement rare dans le monde du vivant et le monde du minéral. Dans cet ouvrage, Bernard Valeur réalise un tour d’horizon des différentes apparitions de cette couleur d’exception !

Le lecteur va ainsi effectuer un voyage instructif et une magnifique plongée dans un monde tout de bleu vêtu. A travers un mélange d’explications scientifiques (simplifiées) des phénomènes permettant l’apparition du bleu et d’explications sur la présence de cette couleur, Bernard Valeur arrive à rendre plaisant et facile d’accès des réponses à des questions qu’on ne pose pas forcément ! Le tout est accompagné de magnifiques illustrations mettant en avant à la fois le monde du vivant, le monde minéral ou juste la beauté naturelle de notre planète.

Bleu est un ouvrage à la fois intéressant à parcourir et à lire pour son approche scientifique (simplifiée) de la couleur bleue mais aussi fascinant à regarder grâce aux magnifiques photos mettant en avant cette couleur. Un très beau livre qui mérite d’être découvert !

Merci aux éditions Quae pour l’envoi du livre !

Fiche récap