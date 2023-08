Retrouvez trois nouveaux kits de coloriage et de dessin de la marque Crayola pour un développement créatif adapté à tout âge ! Trois produits inédits pour les plus de 24 mois, les plus de 3 ans et les plus de 6 ans. Laissez déborder l’imaginaire et la créativité de vos enfants pour amorcer la rentrée dans les meilleures conditions, à chacun son kit et sa tablette, il n’y aura pas de jaloux ! Petits prix pour petits budgets, ces références inédites déjà commercialisées depuis le début de l’été pourront également être de parfaits cadeaux.

Le premier kit de texture de la gamme Mini Kids dès l’âge de 24 mois

Grâce à des plaques en relief, nos touts petits pourront découvrir les animaux par le dessin en reproduisant les motifs proposés. Par le coloriage et l’expérience sensorielle de ce kit, dès l’âge de 2 ans, les jeunes artistes pourront développer leurs talents artistiques grâce aux 2 supports animaux et aux 4 planches inclus.

Le kit Pat’Patrouille de la gamme Color Wonder dès l’âge de 3 ans

Qui dit coloriage et dessin, dit tâche, surtout à l’âge de 2-3 ans où l’on commence à vouloir faire tout tout seul, apprendre par soi-même et ainsi faire quelques dégâts incontrôlés sur les vêtements ou la table ! Pas de panique ! Avec le kit de coloriage magique à l’effigie de la troupe Pat’Patrouille, fini les tâches sur la peau, les meubles ou les vêtements, la couleur n’apparait que sur le papier Color Wonder. Les parents seront plus apaisés et les enfants s’exprimeront librement sur leurs 18 pages de coloriage. Kit sacrément pratique pour des activités artistiques sans prise de tête ! A recommander sans hésitation.

La tablette lumineuse Dinosaure dès l’âge de 6 ans

Pour les dessinateurs aguerris un peu plus âgés, grâce à la tablette de dessin lumineuse, recréez sans complexité des dinosaures et des paysages différents grâce aux modèles inclus stimulant encore une fois l’imagination et la créativité des plus jeunes.

En compagnie d’animaux, de la Pat’Patrouille ou de dinosaures, vos enfants ne s’ennuieront pas et exprimeront leur créativité à travers ces outils de dessin et de coloriage dédiés à des âges précis et donc des compétences adaptées pour occuper les mercredis et week-ends de cette nouvelle rentrée qui approche à grands pas !