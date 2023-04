Découvrez la nouvelle collection printanière de la marque dBb Remond sous la thématique de la coccinelle, marqueur de chance et de bonheur. Rien de plus symbolique pour annoncer l’arrivée d’un futur bébé dans votre famille ! Retrouvez dans notre article quelques idées cadeaux pour une naissance imminente ou tout simplement pour votre équipement personnel. Tétines, attache-sucettes, brosses, biberons, sacs, veilleuses, thermomètres, autant d’accessoires indispensables pour le quotidien qu’offre la gamme complète de produits pour bébé dBb Remond. Expérience et expertise approuvées depuis plus de 70 ans pour cette marque française qui a grandement évolué dans le paysage français de la puériculture.

Une histoire qui dure et qui évolue depuis les années 1940

Tout part de l’idée d’adapter un pas de vis sur le col des biberons vendus à l’époque aux hôpitaux. Fini le manque d’hygiène et de stérilisation grâce à ce protège-tétine dont la forme et la composition auront évolué au fil des années. Dès les années 1960, la gamme de produits s’est élargie avec par exemple des stérilisateurs ou des chauffe-biberons puis dix ans après, ce sont les produits de toilette qui font leur apparition. Parallèlement aux nouvelles références développées, de nouvelles matières se retrouvent au-devant de la scène avec du silicone pour les tétines dans les années 1980. Outre la commercialisation de nouveaux accessoires et le développement de nouveaux composants, les années 2000 marquent un tournant pour la marque concernant l’aspect marketing ; qui évolue également avec un développement à l’international, de nombreuses nouveautés comme un logo et un site internet flambant neufs, des décors et des packagings modernisés.

Au-delà du paraitre, la qualité a toujours été un élément clé avec la participation active de dBb Remond dans l’élaboration des normes européennes pendant une dizaine d’années avec un trophée reçu en 1994 les récompensant par l’AFNOR.

Une marque donc qui a su évoluer avec son temps et s’adapter aux besoins des familles et aux besoins qualitatifs au quotidien. Découvrez une sélection de produits ci-dessous adoptés par la rédaction.

Des coccinelles à tout va pour égayer la saison printanière

L’incontournable tétine qui se décline ici dans le modèle Infini, produit ingénieux muni qu’une protection intégrée lorsqu’elle tombe de la bouche du bébé. En effet, la sucette se ferme automatiquement ce qui l’abrite des bactéries extérieures. En balade ou en vadrouille, cela permettra dans l’urgence de ne pas la nettoyer forcément systématiquement sous l’eau… Le décor coccinelle rajoutera la petite touche printanière personnalisée !

Avez-vous déjà frôlé le drame en égarant ou laissant tomber la seule tétine disponible pour votre bébé ? Nous avons la solution avec l’attache-sucette Coccinelle compatible avec toutes les tétines ayant un anneau, pouvant être accroché sur les vêtements grâce à la pince. De couleur rouge ou verte, vous ne pouvez pas la louper, cet accessoire deviendra votre meilleur acolyte au quotidien pour vous éviter quelques frayeurs !

Encore une belle idée pratique que tout parent adoptera forcément : le range-sucette coccinelle. Fini la recherche active à droite et à gauche de toutes les tétines laissées à l’abandon dans un coin de la maison. Sa contenance importante permet un rangement optimal de toutes les tétines de la tribu (8 sucettes à l’intérieur et 4 à l’extérieur). Utilisation 2-en-1 avec la possibilité de les stériliser grâce à cette boîte en ajoutant simplement un fond d’eau à l’intérieur. Hop au micro-onde et le tour est joué ! Tout comme l’attache-sucette, vous pourrez l’accrocher à un sac ou à une poussette sans difficulté grâce aux antennes de cette coccinelle portable !

D’autres accessoires tout aussi importants dans le panel à disposer sont disponibles dans la nouvelle collection Little Boy & Princess dBb comme les brosses et peignes odorants (àaux fragrances d’agrumes et de fleurs) dont les poils sont en soie pure, (à souligner, ces produits sont de fabrication française !), les kits sucette en tritan (matière légère et résistant aux chocs) sans phtalate ni BPA & attache-sucette pour un cadeau complet idéal à utiliser dès l’âge de 4 mois. Retrouvez la collection complète sur le site de dBb Remond.