Ça y est 2023 est là avec son lot de résolutions que l’on souhaite tous entamer dès ce début d’année pour l’aborder sous les meilleurs auspices ! D’ailleurs, deux bonnes pratiques seront sûrement au goût du jour : la notion d’éco-responsabilité à intégrer dans notre quotidien et dans nos modes de consommation ainsi que la pratique du sport, un incontournable des premiers mois de l’année. Justement, la marque Kitiwaké en est un bel exemple qui propose une collection limitée (mais qualitative !) et engagée de vêtements durables spécialement conçus pour les pratiques sportives douces comme le yoga ou le pilate et ce n’est pas parce qu’on privilégie l’écologie que l’on néglige la qualité ! En effet, l’adaptabilité est un critère de taille avec des contraintes physiques, morphologiques, de mobilité à bien prendre en compte dans la conception des tenues ou encore le confort qui reste indispensable dans ces sports et Kitiwaké ne l’a pas oublié !

Les valeurs Kitiwaké : féminité, technicité, confort & éco-responsabilité

Pourquoi Kitiwaké? C’est une petite mouette du Grand Nord, agile, gracieuse et résistante découverte en Laponie. Quoi de plus sensé que ce nom comme symbole de liberté, de durabilité et de résistance? Depuis 2018, la philosophie Kitiwaké regroupe un certain nombre de valeurs qui confèrent ce statut de marque écologique et innovante. C’est au stade du choix des matières et de la fabrication que tout se joue ! En effet, les produits sont confectionnés à partir de matières certifiées (dans des locaux portugais certifiés SMETA), d’origine naturelle ou de fibres recyclées et en ce qui concerne le tissage et la teinture, la consommation d’eau est optimisée. L’Econyl® par exemple est utilisée, cette fibre résistante et élastique est recyclable à vie, le BR-4® qui est une fibre technique innovante d’origine 100% biologique ou encore la bi-matière composée de Modal et de Q-Nova où l’on prend tout simplement le meilleur des deux ! Résistante, douce et confortable, sa composition est parfaite pour une pratique intense. Vous l’aurez compris, les matériaux ne sont pas choisis au hasard et ont chacun leurs particularités tout à fait adaptées aux types de produits qui en découlent. Extensibilité garantie avec l’Econyl®, isolation thermique, séchage rapide et confort assurés avec le BR-4® ou encore résistance à tous les niveaux avec le Modal associé au Q-Nova. Et bien sûr, tous respectueux de l’environnement avec des matières soit recyclables, peu énergivores ou encore peu gourmandes en eau. L’engagement va plus loin avec l’intégration de Kitiwaké en tant que membre de 1% pour la planète qui rallie des entreprises consacrant 1% de leur chiffre d’affaires à des associations environnementales. En ce qui concerne Kitiwaké, le choix s’est porté vers L’Ezprit Réquipe qui favorise le développement de l’accès à la seconde main.

Tout ça maintenant dit, nous vous présentons la ligne Imala que nous avons pu découvrir fabriquée à partir de fibres en huile de ricin.

La ligne Imala en huile de ricin pour une pratique sportive soutenue

Bien qu’il n’y ait qu’une collection par année et une sélection limitée de produits, vous ne serez pas déçus de constater au final qu’il y en a pour tous les besoins et pour tous les goûts ! La ligne Imala par exemple constituée d’une brassière et d’un legging est spécialement conçue pour une pratique sportive intensive. Proposée en coloris noir ou vert d’eau avec des touches de dentelle féminines, ce combo gagnant remplit les critères en termes de mobilité, adhérence et légèreté. Impossible de penser secrètement « est-ce que mon legging va craquer ou pas dans ma posture ? », non je le confirme. Très résistant, il accompagne tous les mouvements au fil des séances de sport et la qualité est conservée après plusieurs lavages. Grâce à la technicité du matériau, l’ensemble est isolant d’un point de vue thermique, les odeurs sont contrôlées et le séchage est très rapide, confort assuré avec son extrême légèreté au porter. Une fois enfilé, on n’a plus envie de le quitter ! Quant à la brassière, le design est très sympathique avec l’ouverture au dos libérant les omoplates. Dotée d’un petit décolleté peu profond à l’avant ainsi que de la dentelle blanche discrète sur les abords, ce produit est vraiment charmant et original à comparer aux autres brassières. Le maintien est assuré tant au niveau des bretelles qu’en-dessous de la poitrine.

L’offre de produits est complétée par d’autres modèles de leggings et de brassières par exemple adaptés à des pratiques sportives moins régulières, des sweats, joggings, débardeurs, T-shirts et accessoires pour un total look Kitiwaké. D’un point de vue coût, les prix des leggings oscillent entre 79€ et 139€ et entre 59€ et 89€ pour les brassières. Le prix peut vous sembler important mais d’un point de vue rapport qualité/prix, votre ensemble vous le garderez d’autant plus longtemps et suite à notre découverte produit dans l’équipe, nous avons rarement essayé des ensembles aussi confortables, légers et élastiques pour la pratique de yoga ! Ce sont des critères non négligeables dans votre choix de tenues !

A l’heure où la « fast fashion » n’a plus vraiment sa place dans notre société qui tend justement à bouleverser les modes de consommation actuels afin de laisser place à des marques de textile innovantes, qui se challengent pour ainsi améliorer ses produits et son impact environnemental ; Kitiwaké sort du lot et a tous les atouts pour réussir dans son domaine en proposant des références qualitatives et pourvues de sens.