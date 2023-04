Tapis sous le lit, planqués dans les placards ou encore se baladant dans les cauchemars, les monstres sont partout. Avec le Grand Méchant Monstre des Editions Bankiiiz, nos jeunes testeurs ont choisi de les exorciser en les couchant sur papier. Allez, on fait monter le trouillomètre (et la dose de fun)…

Le Grand Méchant Monstre est ce que l’on pourrait appeler un roll & write (ou plutôt un roll & draw) monstrueux. Il propose à chaque joueur une fiche sur laquelle le corps d’un monstre et sa bouche sont déjà dessinés (mais vous pouvez préférer une fiche vierge). Le but va être de compléter ce monstre en lui dessinant toutes sortes d’attributs pour faire monter la jauge de son trouillomètre. Le premier qui fait « exploser » ce dernier est réputé meilleur créateur de monstres et remporte la partie.

Monstre-moi tes talents !

Plus concrètement, des dés sont lancés au début de chaque tour et à commencer par le premier joueur, chaque artiste en herbe va en sélectionner un. Tout d’abord, il coche le dé choisi en haut de sa fiche puis ajoute à son monstre l’attribut représenté par le dé. Il peut s’agir d’une dent, d’une patte, d’une corne, d’un bras, d’un œil ou encore d’un accessoire. Le but : enchainer les attributs pour récupérer des tuiles qui feront monter votre jauge de trouille dans votre trouillomètre.

C’est d’ailleurs-là une des subtilités du jeu. Pour chaque attribut, trois tuiles sont disponibles (aux paliers 2, 3 et 5). Dès qu’un joueur coche une case correspondant à un de ces paliers, il peut se saisir de la tuile et la glisser dans son trouillomètre. Mais attention, une fois une tuile d’un attribut récupérée, on ne peut plus viser les autres tuiles du même attribut. De cette façon, si un joueur décide de glisser la tuile « deux pattes » dans son trouillomètre, il ne pourra plus aller récupérer la tuile « 3 pattes » ou la tuile « 5 pattes ».

Ce système de scoring présente plusieurs avantages, et ce même dans un jeu ouvert à des joueurs assez jeunes (dès 5 ans). Déjà, il en fait un jeu qui n’est pas dénué de stratégie. Tout en dessinant leur monstre, les joueurs devront être attentifs à l’avancement des dessins adverses pour ne pas se faire damer le pion sur une tuile convoitée voire pour embêter un peu ses voisins en leur laissant des dés qui ne les intéressent pas plus que ça. Ensuite, toujours selon ce raisonnement, Le Grand Méchant Monstre invite les joueurs à lever leur nez de leur feuille de dessin pour jauger les monstres adverses (« attends, il a combien de dents le tien ? Et de cornes ? Tiens, c’est marrant, tu lui as fait un chapeau »). Cela permet un échange autour de la table et crée souvent un moment de convivialité où l’on s’étonne de la créativité monstrueuse des uns et des autres.

En conclusion

De façon unanime, Le Grand Méchant Monstre a remporté l’adhésion de nos jeunes testeurs. Bien sûr, le thème n’y est pas étranger. Dessiner des monstres a toujours été un jeu en soi alors dessiner des monstres dans un jeu qui demande de dessiner des montres pour gagner, ça ne pouvait que faire mouche. Ensuite, il y a le matériel du jeu et ses illustrations. Le premier est d’excellente facture quand les secondes se distinguent par leur originalité et leur candeur. Enfin, il y a la mécanique. Nous l’avons exposé, les auteurs du Grand Méchant Monstre ont volontairement choisi de ne pas tout miser sur leur seule idée de départ (aussi excellente soit-elle) : dessiner des monstres. Ils ont accompagné celle-ci d’une mécanique à la fois efficace et fluide mais aussi suffisamment simple que pour permettre aux jeunes joueurs de s’y adonner.

Bref, pour vos moments ludiques en famille, nous ne pouvons que vous conseiller Le Grand Méchant Monstre. Mais il faut qu’on vous laisse, il nous reste quelques dents pourries et quelques trop longues tentacules à dessiner. L’explosion de notre trouillomètre est à portée de main griffue !

Le Grand Méchant Monstre, un jeu de Joan Dufour et Benoit Turpin, illustré par Rémi Leblond et édité par Bankiiiz Editions.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 5 ans

Durée moyenne d’une partie : 20 minutes

Acheter Le Grand Méchant Monstre sur Philibert

Visiter le site de Bankiiiz Editions