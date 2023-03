Le printemps pointe le bout de son nez depuis quelques jours et l’idée des prochains longs week-ends approchant à grands pas nous redonne déjà le sourire ! Alors quoi de mieux que de s’organiser quelques jours off, en pleine nature, dans les plus beaux paysages d’Europe ? Cet ouvrage regorge de pépites, encore à l’abri du tourisme de masse pour la plupart des spots ce qui rend ces découvertes encore plus authentiques et uniques. Ce guide en quelques chiffres c’est 38 sites en montagne, 26 lieux en pleine nature pour les amoureux de la faune et de la flore, 35 parcs marins, 12 endroits insolites, 27 géoparcs et 12 adresses mêlant nature et histoire. A travers les yeux de véritables férus de plein air, percez à jour les secrets des plus beaux parcs européens dont des lieux que vous n’aurez même pas imaginé l’existence !

Les guides de voyage Ulysse en quelques mots

L’aventure Ulysse commence dans les années 1980 avec une librairie spécialisée dans les voyages et escapades physiquement située au Canada puis s’ensuit l’apparition d’une librairie en ligne en 2007. De libraire à diffuseur, il n’y a plus qu’un pas avant l’édition. Les guides de voyage Ulysse ont été déployés dans le monde entier avec une renommée florissante grâce à l’étendue des références déjà existantes. En plus des versions papiers, les versions numériques ont été créés et permettent le téléchargement des guides ou seulement d’une partie sur tablette ou téléphone.

Les 150 plus beaux parcs naturels d’Europe à travers 256 pages

Bel ouvrage de premier abord avec des illustrations de qualité, en pleine page pour un grand nombre qui donnent tout simplement envie de partir dans la seconde à l’aventure à travers toutes les saisons de l’année. Les lieux ne sont pas sélectionnés et présentés au hasard, ils sont triés par thématique que l’on vous a citées ci-dessus ce qui facilite grandement la sélection. Selon ce que vous désirez rechercher et ce que vous aimez le plus durant vos voyages, découvrez pays et sites naturels divers sous une autre configuration que celle qui est classique et que l’on connait tous par pays, par région, par lieu.

Il est tellement plus facile aujourd’hui d’effectuer ses recherches par internet mais les inconditionnels du livre physique ne pourront que confirmer qu’il est tout de même plus agréable de tenir l’ouvrage entre ses mains et contempler les photos sur papier. Après avoir lu et exploité le guide, il sera de bon conseil que d’en parler et de le feuilleter en famille ou aux amis pour donner envie.

Quelles sont les diverses thématiques mises en lumière?

Que trouverez-vous en montagne ? Des randonnées pédestres, des balades à cheval ou à raquette, des sorties ski, du kayak, diverses activités donc à tenter en hiver comme en été dans des régions regorgeantes de belles vues et d’expériences authentiques encore inconnues au bataillon au Monténégro, en Roumanie, en Bulgarie ou encore en Norvège.

Féru de faune et de flore ? Vous serez servi avec les 26 endroits présentés pourvus d’animaux sauvages et de végétation en tout genre. Les paysages se suivent et ne se ressemblent absolument pas : des forêts à perte de vue, des plages immenses, des rivières à l’eau transparente abritant cerfs, oiseaux, bouquetins, dauphins, chats sauvages ou lynx. Et tous ces sites peut-être qu’à quelques centaines de kilomètres de chez vous en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg ou encore en Pologne.

Plutôt adepte des destinations entourées d’eau ? Des lacs, rivières et mers cachant des grottes, réserves naturelles et spots paisibles aux paysages et couleurs que l’on ne pourrait imaginer chez nous en Europe. De multiples activités s’y prêtent comme la pêche, le kayak, la plongée ou la planche à voile au Portugal, en Serbie, au Royaume-Uni ou encore en Finlande.

En quête de nouveautés, d’insolite ou de surprises ? Découvrez une dizaine de lieux hors du temps par leurs paysages, leurs couleurs, leur architecture, leurs beautés tout simplement qui fascinent et suscitent la curiosité. A voir et revoir sans détour, les illustrations en disent long sur ces territoires originaux, authentiques et hors du commun comme en Italie, en Islande, en France ou au Danemark.

Que dîtes-vous d’une chasse aux trésors forgés par la nature au fil du temps ? Ces sites géologiques marqués par le temps et Dame Nature sont d’une beauté déconcertante avec des volcans, falaises, lagons, grottes ou paysages désertiques et lunaires se succèdent. Vous ne pourrez pas trouver plus authentique et original que ces destinations verdoyantes ou au contraire fantomatiques en Grèce, en Ecosse, en Slovaquie ou encore à Chypre.

Enfin, il n’y a pas de vestige naturel ou créé par l’Homme sans histoire. Des pierres et des monuments datant de milliers d’années en arrière se cachent dans ces parcs en pleine nature. On mêle donc ici nature et histoire ce qui ravira les adeptes de sites archéologiques en tout genre. Retrouvez de quoi vous rassasier en Pologne, en Angleterre, en Irlande ou au Pays de Galles.

Jetez un œil aux centaines de parutions disponibles sur le site des guides d’Ulysse afin de vous imprégner de toutes les idées de voyages les plus beaux les uns que les autres et pas seulement en Europe ! Au prix de 29.99€ en version papier et 19.99€ en version numérique, c’est une belle idée cadeau pour tous les amoureux d’escapades originales en pleine nature.