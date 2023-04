Après avoir réuni des milliers de personnes à Paris, la Friends Experience débarque à Bruxelles ! Pour le plus grand bonheur des fans belges, de ceux du Nord de la France et plus généralement de tous ceux qui passeraient à l’ombre du célèbre Atomium ! Récit de notre plongée dans le sitcom le plus culte de tous les temps.

Soyez prévenus, à peine les portes franchies, l’inimitable rire de Janice vous fera vriller les tympans ! Et le pire, c’est que vous adorerez ça. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette voix si particulière vous confirmera que ça y est, vous avez franchi les portes du temps et du petit écran pour vous retrouver dans l’univers que vous rêviez d’habiter il y a déjà près de trois décennies, celui où évoluent Phoebe, Monica, Rachel, Chandler, Joey et Ross…

Mais où est Gunther ?

Et pour rentrer dans une série, il faut évidemment passer par son générique. C’est ainsi que la première pièce de la Friends Experience vous invitera à vous installer dans le fameux canapé orange qui a marqué toute une génération (I’ll be there for youuu…). A partir de là, prenez votre souffle car l’immersion sera totale jusqu’à ce que vous ressortiez sur l’esplanade de Brussels Expo avec la tête (et les mains) remplies de souvenirs.

En effet, au travers des 2.500 m² de l’exposition, vous allez découvrir les coulisses de Friends mais aussi pouvoir rejouer certaines des scènes les plus cultes des quelques 236 épisodes qui ont émaillé les 10 saisons de la série. Parmi celles-ci, la (très vaine) tentative de faire monter le nouveau canapé de Ross (« Pivotez ! »), la mémorable tenue de Joey qui porte tous les vêtements de Chandler (et dans lesquels vous vous glisserez à votre tour) ou encore celle du gâteau tombé que l’on mange à même le sol.

Six visages, une même icone…

Vous en voulez plus ? C’est normal et rassurez-vous, il y en a plus puisque le point d’orgue de la visite est évidemment la reconstitution parfaite (c’est-à-dire jusque dans les détails les plus infimes) de l’appartement des filles, de celui des garçons mais aussi du Central Perk. Que vous choisissiez de vous installer à la table de la cuisine de Monica et Rachel, que vous préfériez faire un petit baby-foot dans l’appartement de Joey ou Chandler ou, mieux encore, que vous décidiez d’incliner leurs fauteuils avec un petit râle de bonheur, l’illusion sera parfaite. Vous ne regardez plus Friends, vous êtes un des Friends.

Mais bien sûr, ce n’est pas (encore) tout ! Entre ces différentes pièces reconstituées, les murs de la Friends Experience regorgeront d’objets, de détails et d’anecdotes sur un grand nombre des épisodes de la série. Certains seront déjà connus des fans, comme les présentations des différents personnages, mais d’autres ne manqueront pas de les surprendre ou d’éveiller quelques souvenirs sur des scènes qu’ils étaient pourtant certains d’avoir oubliées. Là, on parle de la looooooongue lettre de Rachel à Ross, des inside jokes qui apparaissaient sur le tableau magique de l’appartement des garçons, du Wall of Fame de toutes les célébrités qui ont fait une apparition dans la série ou encore, notre préféré, le schéma qui reprend les relations amoureuses des uns et des autres (et vous allez voir – ou plutôt vous souvenir- ça se croise et se recroise plus souvent qu’on ne le pensait) !

Bref, si vous avez été – ou êtes toujours – un inconditionnel de la série, foncez à la Friends Experience parce que les six inoubliables amis, they’ll be there for youuuuu…

Plus d’infos et tickets sur le site de la Friends Experience – The One in Brussels