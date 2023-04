La marque française Pabobo revient sur le devant de la scène avec un nouveau modèle de veilleuse pour bébé qui n’est autre que la peluche en forme de Béluga en matière bouclée. Ce mammifère qui n’est autre qu’une baleine blanche saura endormir et réconforter votre enfant paisiblement au gré de doux sons et lumières. En quête d’un cadeau de naissance utile ou êtes-vous à la recherche d’une veilleuse pour votre bébé en ce moment ? Découvrez ce Béluga en bouclette et sa multitude d’ambiances sonores et visuelles pour rendre l’endormissement un moment calme et privilégié pour vous et votre bébé.

L’expert du sommeil pour les plus petits !

Les créations Pabobo sont élaborées à Paris depuis plus de 10 ans et sont distribués dans plus de 20 pays et 3000 points de vente. C’est une marque française reconnue dans le monde entier et fait désormais partie du groupe Angelcare, marque canadienne fondée il y a plus de 20 ans et présente dans plus de 60 pays. Une influence étendue à l’international donc, autour de solutions innovantes et astucieuses du sommeil des plus jeunes. Au-delà des veilleuses, découvrez toute l’offre Pabobo composée de projecteurs, de peluches, de réveils et de compagnons lumineux.

Un béluga réconfortant tout en rondeur pour un sommeil de qualité !

Toute douce et chaleureuse, cette peluche agréable au toucher est certifiée Oeko-Tex® ce qui garantit l’absence de composants nocifs pour l’enfant. Atout non négligeable, elle est déhoussable et lavable. Plusieurs fonctions sont interchangeables ce qui permet de modifier les sons et les lumières au gré des besoins et des envies. En effet, la peluche peut s’allumer en mode veilleuse blanche avec trois intensités ou en mode arc-en-ciel avec un changement de couleurs automatique. Différents sons l’animent : 2 berceuses (odyssée marine ou gazouillis piano) ou 7 bruits blancs (battements du cœur intra-utérin, pluie, vagues, aspirateur, ventilateur, machine à laver et nuit d’été). Un éventail de choix donc pour rassurer efficacement. Atouts non négligeables à souligner, c’est la fonction réveil aux pleurs qui rallume la peluche en cas de chagrin, l’arrêt automatique au bout de 20 minutes et le volume réglable. Vous pourrez donc calmement vous coucher sans avoir besoin de l’éteindre une fois le bébé endormi.

Une fois les premiers mois et années passés, l’enfant pourra utiliser le module comme lampe torche ce qui permet d’allonger la durée de vie du produit et de l’adapter aux besoins et à l’évolution de l’enfant pour éviter donc un nouvel achat !

Au prix de 39.90€, cette peluche veilleuse sera votre parfait allié au quotidien pour adoucir vos nuits, tant pour vous que pour votre bébé.