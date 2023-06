Dans un monde en constante évolution, il est crucial de rester informé sans se laisser submerger par la quantité d’informations disponibles. C’est là que Ristretto entre en jeu. Ristretto est une newsletter novatrice qui offre à ses abonnés une dose quotidienne d’informations condensées et pertinentes. On vous en parle plus en détail juste ici.

Ristretto c’est avant tout l’oeuvre de Gabriel Zagnani, journaliste et passionné d’information depuis une grosse dizaine d’années. Il a laissé derrière lui sa carrière à temps plein pour se lancer dans une toute nouvelle aventure. Non, il n’est pas devenu barista mais bien fondateur de la newsletter Ristretto, une source d’information qu’il désigne comme « courte, efficace et matinale« . Tout comme l’expresso !

Ristretto se distingue par son format concis qui permet aux lecteurs d’obtenir rapidement les informations essentielles sans avoir à parcourir de longs articles. Chaque édition est soigneusement résumée en quelques paragraphes bien rédigés. Ainsi, les abonnés peuvent saisir les points clés des actualités sans passer des heures à naviguer sur différents sites d’information.

Comment ça marche ?

Si vous n’êtes pas familier des newsletters, on vous explique rapidement le concept. Il suffit simplement de se rendre sur la page Substack de Ristretto et de rentrer votre adresse mail dans la barre affichée. C’est tout, le tour est joué. Vous recevrez dès le lendemain, à 6h06 tapantes, un mail récapitulatif des informations à connaître à l’aube d’une nouvelle journée.

Si vous voulez un avant goût de ce que vous recevrez par mail, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton « non merci ». Vous atterrirez alors sur une page avec les différentes newsletters des derniers jours.

Les dernières nouveautés

Afin de se différencier des autres, le fondateur a décidé de pousser le concept un peu plus loin. En plus de votre mini dose quotidienne d’informations, vous aurez parfois droit à des interviews exclusives. Jean-Baptiste Guégan, spécialisé dans la géopolitique du sport, était l’invité de la dernière, le 12 juin. Même si ce n’est pas votre domaine de prédilection, vous en apprendrez sûrement beaucoup ! Après tout, l’absorption d’informations vous permettra d’en apprendre plus sur le monde qui vous entoure. De quoi atomiser tout le monde au Trivial Poursuit !

En parlant de cela, Ristretto possède une catégorie spéciale qui allie culture générale et actualités : Pour briller à la machine à café. Un vrai petit plaisir matinal qui vous permettra de frimer avec vos superbes connaissances dans tous les domaines.

Comment soutenir ?

Comme beaucoup de médias gratuits, Ristretto a besoin du soutien de sa communauté pour continuer à prospérer ! Vous pouvez le faire juste ici. Un tout nouveau site est d’ailleurs en préparation et devrait voir le jour dans les prochaines semaines.

En attendant, vous pouvez toujours siroter votre café lors d’une pause pour faire le plein d’infos… à la Ristretto !