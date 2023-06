Répondre à des questions de culture générale pour remplir des camemberts, telle est l’essence du Trivial Pursuit. En oubliant l’histoire, la géographie et tout ce qui s’en suit, connaissez-vous les dessous de ce jeu mythique qui anime les soirées de nombre d’entre nous ? On vous livre ici quelques informations sur le Trivial Poursuit qui, on l’espère, feront de vous le master de la culture générale. Et du camembert !

Origine du jeu

Chris Haney et Scott Abbott, les créateurs du Trivial Pursuit, ont eu l’idée du jeu lorsqu’ils ont perdu quelques pièces de leur jeu de Scrabble. Au lieu de chercher les pièces manquantes, ils ont décidé de concevoir un jeu de questions-réponses qui mettrait en valeur leurs propres connaissances. Le choix du nom « Trivial Pursuit » reflète l’intention des créateurs de souligner l’aspect apparemment banal ou insignifiant de la connaissance générale. L’idée était de montrer que ces informations, bien que triviales (trivia en anglais), peuvent être sources de divertissement et de compétition.

Crédit Photo : Slaughter Mike, Toronto Star

Création artisanale des premières versions

Au départ, Haney et Abbott ont fabriqué les premières versions du jeu eux-mêmes. Ils ont découpé à la main des cartes de questions, créé des morceaux de camembert (ou gâteau) en utilisant des morceaux de carton colorés et dessiné le plateau de jeu à la main. Cette fabrication artisanale témoigne de leur détermination à donner vie à leur concept. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a cartonné !

Des versions insolites

En plus des éditions thématiques populaires basées sur des franchises telles. que Friends, Doctor Who ou Harry Potter, le Trivial Pursuit a également exploré des terrains plus insolites. Par exemple, l’édition « Vins » propose des questions liées à l’oenologie et à la culture viticole, tandis que l’édition « Horreur » vous fera frissonner avant même d’avoir pu répondre à vos questions morbides. Ces versions insolites témoignent de la diversité des intérêts et des passions des joueurs.

Versions mobiles et en ligne

Avec l’avènement des smartphones et d’Internet, le Trivial Pursuit s’est également adapté aux nouvelles technologies. Des versions mobiles du jeu ont été développées, permettant aux joueurs de profiter du Trivial Pursuit sur leurs appareils portables. De plus, il existe également des versions en ligne qui permettent aux joueurs de s’affronter à distance. Aux toilettes, dans les transports et même chez les beaux-parents, le Trivial Pursuit Online sera votre plus fidèle allié.

Adaptations télévisées

Le succès du Trivial Pursuit a conduit à plusieurs adaptations télévisées à travers le monde. Des émissions de jeu basées sur le Trivial Pursuit ont été diffusées dans de nombreux pays, mettant en compétition des candidats qui doivent répondre à des questions pour gagner des prix. En France, le jeu était diffusé sur France 2 à la fin des années 80 et au début des années 2000.

