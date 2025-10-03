p, ou encore ? Derrière cette question toute simple se cache une myriade de possibilités ludiques. Avec Sweeet!, on plonge complètement dans l’une d’elle, que les auteurs ont audacieusement accolé à un jeu de mémoire. Je vous en parle !

Un peu de mise en situation : il est un peu plus de 21 heures, on vient enfin de gagner le combat contre nos enfants pour le coucher. On traîne avec Ko dans le salon, un peu épuisés par cette bataille titanesque qui n’a rien à envier à celle du gouffre de Helm en termes d’intensité – désolé pour ceux qui n’ont pas la réf, il faut réviser vos classiques ! C’est le moment que je choisis pour dégainer Sweeet!, histoire de ne pas boucler notre soirée dans un état léthargique, mais de partir sur une proposition ludique assez simplement, malgré tout.

Le jeu est édité par GRRRE Games et distribué par Black Rock Games, et est indiqué pour les 8 ans et plus, pour des parties d’une petite dizaine de minutes. Le principe est assez simple : il faut être le premier joueur à réunir des cartes numérotées de 1 à 8. Au milieu de la table, toutes les cartes sont disposées face cachée. A votre tour, vous retournez une première carte. Si elle n’est pas identique à l’une de celles que vous avez déjà devant vous, deux choix s’offrent à vous : stopper votre tour et intégrer la carte à votre suite, ou tenter votre chance en retournant une autre. Mais attention, si celle que vous retournez ensuite est identique à l’une de celle que vous avez déjà, ou à l’une de celles que vous venez de retourner, vous perdez tout et votre tour s’achève. Stop ou encore, t’as compris. Vous retournez alors les cartes face cachée, et les autres joueurs pourront donc à leur tour venir chercher celles qui les intéressent, si leur mémoire est bonne !

A ce concept simple s’ajoute mon petit bonbon à moi, qui est peut-être ma partie préférée du jeu : parmi les cartes, on retrouve également 4 cartes Miel. Si vous parvenez, à votre tour, à retourner ces 4 cartes – et seulement elles – vous avez gagné, peu importe où vous en êtes de votre suite. Pour moi, c’est cette victoire là qui est la plus belle ! Le jeu ajoute à côté de cela quelques cartes bonus qui viennent modifier légèrement le cours des parties sans les modifier radicalement, ce qui est bien.

On a enchaîné quelques parties avec plaisir tous les deux, mais Sweeet! est pensé pour être joué avec des plus petits, pour qui le jeu est un peu plus challengeant. Noah va l’adorer pour sûr, lui qui adore jouer aux mémos !

Sweeet! est un bon petit jeu pour toute la famille, et surtout avec des enfants. Les parties sont courtes (maximum 10 minutes par session, souvent bien moins) et intenses, nous faisant travailler notre mémoire. C’est tout bon !

