Plus que quelques semaines avant le week-end pascal, retrouvez dès maintenant notre sélection ci-dessous d’idées cadeaux spécialement adaptés à l’incontournable chasse aux œufs de Pâques ! Au lieu de cacher vos habituels œufs au chocolat, optez pour ces petits présents interactifs à petit budget qui raviront sans aucun doute tous les enfants ! Dès l’âge de deux ans ou de cinq ans, à chacun son œuf ou son petit oiseau à collectionner.

Les œufs Egg-A-Boo pour les plus de deux ans

Collectionnez les 12 œufs interactifs Egg-A-Boo dans une chasse aux œufs musicale et ludique à organiser en famille ou entre amis ! Ces œufs colorés cachent de petits poussins farceurs qui n’hésiteront pas à se faire remarquer jusqu’à ce qu’ils soient trouvés. Une fois démasqués, le poussin surgit de la coquille et poussera la chansonnette en appuyant simplement sur l’œuf. Il siffle et joue des mélodies au gré du rythme de l’enfant. Originale cette idée proposée au prix de 4.99€. Le prix est abordable, profitez-en pour en cacher plusieurs à la maison ou dans votre jardin afin d’attiser la curiosité des plus petits !

Les oiseaux Digibirds dès l’âge de cinq ans

Après les œufs, place aux oiseaux de retour en cette période printanière ! Encore un cadeau original interactif à vous proposer au prix de 14.99€ avec ces petits créatures chantantes et sifflantes plus de cinquante mélodies. Collectionnez les huit modèles existants et connectez-les les uns aux autres pour former un orchestre des plus mélodieux ! Ces oiseaux réagissent au toucher, à la voix, au souffle et aux sifflements et selon l’action choisie de tapoter, souffler ou parler, l’oiseau répondra ou chantera. Facilement transportable, emportez-le partout avec vous ou accrochez-le au mur pour une petite décoration colorée.

Les œufs Biopod Battle Single Pack – Ycoo dès l’âge de cinq ans

Dix petites créatures à assembler constituent ces œufs aux effets sonores et lumineux impressionnants (ils rugissent et leurs yeux s’illuminent). Une fois reconstitués et collectionnés, organisez vos combats ! Ces jeux de construction favorisent l’invention et l’imagination des plus petits. Laissez-vous séduire, la biopod n’est qu’à 9.99€.

Les œufs Biopod Kombat Pack – Ycoo dès l’âge de cinq ans

Un vrai petit jeu de construction avec vingt pièces à assembler pour découvrir ces petits dinosaures prêts à combattre sur leur socle dédié à cet effet. Tout comme les biopods présentés ci-dessous, faites vivre vos créatures grâce aux effets sonores et illuminations pour un rendu plus vrai que nature ! Ces Biopods sont au prix de 19.99€.