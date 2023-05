⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

La fantastique épopée d’une jeune lycéenne qui va devoir traverser le Japon en compagnie de personnages magiques, pour sauver la population d’un cataclysme, sorti le 12 avril.

Entre mythe fantastique et réalité

Dans ce nouveau film de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name et Les enfants du temps, on nous propose toute une histoire tissée autour du passif du pays du soleil levant.

En effet, ici les tremblements de terre subits par le Japon (dont ceux ayant réellement eu lieu) sont dans le film dûs à une malédiction, où une immense créature se dresse puis s’abat sur les villes et ses habitants.

Visuellement, le film tient toutes ses promesses et nous coupe le souffle, les décors et détails sont tout tout bonnement magnifiques, et la bande son vient parfaitement souligner l’ensemble.

La relation de Suzume et Sota, deuxième protagoniste, est aussi forte qu’elle est atypique, et la présence du chat Daijin apporte action et mystère à l’intrigue.

On ne se lasse pas de ce voyage et des différentes rencontres faites durant ce dernier, toujours empreintes d’un peu d’humour, et de beaucoup de beauté dans chaque chose.



En effet comme à son habitude, Makoto Shinkai ne manque pas de nous faire voyager au travers des émotions des personnages et de jouer, une nouvelle fois, habilement avec le sentiment de nostalgie.

Même si cette formule commence toutefois à être répétitive puisqu’installée aussi dans ses autres oeuvres.

Quant à la fin et son dénouement, bien que riches en émotions, sont un peu plus rapides et décousues, avec certains éléments qui nous échappent.

En somme, Suzume est un très beau film d’animation qui réemploie assidument les codes du genre, avec une proposition une nouvelle fois des plus profondes et poétiques.

À ne pas manquer.

