L’Espagne est un des pays dont les français sont friands, nous allons ici retenir 3 lieux stratégiques à visiter lors de votre séjour !

Grenade

Ce lieu est paradisiaque, Grenade et son Alhambra sauront vous envoyer dans un nouveau monde. L’architecture est à couper le souffle. Les jardins et le palais sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Alhambra se divise en quatre principales parties, au sein d’une enceinte fortifiée : l’Alcazaba, les palais nasrides, le Généralife et les jardins, et enfin le palais de Charles Quint. Vous aurez donc de quoi faire à Grenade !

Playa del Silencio

Située en Asturies cette plage est un véritable trésor pour les amoureux de la nature brute. C’est l’un des rares spot encore calme, vous pouvez y accéder en voiture ou à pied. La vue vaut le coup de marcher un peu et d’enfourcher votre sac à dos !

Parc national d’Ordesa et du Mont-Perdu

Ce lieu saura ravir les addicts de rando et les passionnés de nature. Ce parc est l’une des plus grandes réserves naturelles d’Europe. Vous pourrez ici emprunter des chemins pour visiter et arriver sur des points de vue extraordinaires. De plus le parc est situé à la frontière de la France, vous pouvez donc profiter de cet endroit sans pour autant vous enfoncer dans les terres d’Espagne.

Ainsi vous connaissez maintenant 3 lieux sublimes en Espagne, bon voyage !