Auteur Emily Itami Traduction Guillaume Jan Nombre de pages 176 Date de parution 20/02/2025 Editeur L’arbre qui marche Prix 13,90€ Anna et Tsubasa se sont connus enfants à Tokyo. Ils se croisent par hasard 20 ans plus tard et commencent à s’écrire. Anna est devenue londonienne, et Tsubasa lui raconte la culture qui aurait pu être la sienne si elle était restée, cette ville à l’organisation d’autant plus minutieuse qu’elle menace à chaque instant de s’enfoncer dans le chaos, où s’offrir des cadeaux est un art, s’endormir en réunion un signe de motivation, et où il ne faut jamais mettre de sauce soja sur le riz. Peut-on vraiment comprendre un Japonais ? L’humour d’Anna nous sert de clé d’entrée.

Tokyo fait partie d’une collection Premier Voyage où des auteurs guident le lecteur à travers les dédales d’une ville afin de construire une sorte de guide narratif de la ville. Tokyo va donc nous parler de … Tokyo ! Je sais, grosse surprise.

Le choix de narration est assez original car on se retrouve en face d’échanges épistolaire 2.0. En effet, l’ensemble des discussions entre les différents personnages auront lieu au travers d’e-mails. L’occasion de découvrir le style des deux personnages principaux, Anna et Tsubasa. Anna vit désormais à Londres et va avoir l’opportunité de retourner à Tokyo pour le travail. L’occasion de retrouver Tsubasa avec qui elle semble avoir quelques sentiments (et inversement) … Il y a quelques autres personnages qui interviendront de manière épisodique mais leur importance est moindre et sert principalement à mettre en avant l’écart culturel entre le Japon et l’Occident.

Tsubasa fera tout d’abord le guide numérique pour Anna en lui présentant un certain nombre de quartiers et de traditions pour préparer son voyage avant qu’Anna fasse de même avec sa sœur et sa tante quand son séjour se prolongera. Au travers de grand pavés de mails (qui écrit des mails comme ça ??), on voyage et on découvre Tokyo avec des descriptions très (trop ?) exhaustives et purement textuelles. J’ai trouvé ces échanges très froids et on perd la magie de la découverte qui nous pousse à découvrir des nouvelles villes. Les infographies et plans de route en fin d’ouvrage sont une bonne idée pour recontextualiser les différents évènements du roman mais je trouve dommage qu’ils n’aient pas été intégrés directement dans les correspondances pour rajouter un peu de vie et de dynamisme dans ses pages de mails sans fin.

Tokyo est un roman qui m’aura laissé sur le côté de la route. Je n’ai pas été convaincu par l’histoire entre Anna et Tsubasa ni par le parti pris narratif à travers les emails. Il en reste un guide de Tokyo plutôt complet pour ceux qui aiment découvrir (les lieux et la culture) de cette manière !