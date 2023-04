Après avoir visité Florence grâce à cet article, direction Venise ! Venise est une des destinations les plus prisées, des amoureux mais aussi des voyageurs férus d’histoire et d’architecture. Nous allons ici sélectionner 3 lieux emblématiques de la ville, que vous devez absolument voir !

La place Saint-Marc

C’est l’un des endroits les plus célèbres de Venise, avec la basilique Saint-Marc, le palais des Doges et la tour de l’horloge. La place est entourée de cafés et de boutiques, et offre une vue imprenable sur la lagune. Cet endroit semble être tout droit sorti des livres de conte de fée, vous vous en souviendrez longtemps.

Le pont du Rialto

Ce pont emblématique enjambe le Grand Canal de Venise et offre une vue magnifique sur la ville. Il est bordé de boutiques et de restaurants, et est un endroit populaire pour les promenades romantiques. Vous pourrez ici goûter à la vraie glace italienne !

Le quartier de Cannaregio

Ce quartier historique de Venise est connu pour ses canaux pittoresques, ses ponts et ses rues étroites. C’est un endroit typique ou vous découvrirez la réalité de la vie à Venise. Vous croiserez de nombreuses boutiques de masques vénitiens, nous vous conseillons de ne pas y entrer si vous avez une phobie des clowns ou des masques !

Venise abrite également plusieurs églises et synagogues historiques, ainsi que des marchés et des restaurants locaux. Nous vous conseillons de parcourir les îles aux alentours de Venise, vous ne serez pas déçus.